Жага влади: у Запорізькій області розпочалися сутички між колаборантами, — Старух

За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації, окупаційна влада регіону боїться за своє життя і мріє втекти в Крим, але все одно влаштовує розбирання між собою.

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У Запорізькій області серед місцевих колаборантів розпочалися сутички через спрагу наживи та влади. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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За його словами, про це свідчать часті випадки з підривами і вибухами на захоплених росіянами територіях. При цьому Старух наголошує, що колабораційна влада регіону боїться за своє життя і вже мріє втекти в окупований Крим.

Також, за інформацією голови ЗОВА, російські війська провели ротацію у Запорізькій області.

"З початку тижня на тимчасово окупованих територіях було помічене різке скорочення кількості окупаційних військ. З'ясувалося, що ворожі сили з кінця минулого тижня проводять ротацію", — розповів він. На місце військових, які виїхали за межі регіону, прибуло свіже підкріплення, здебільшого з "ДНР", уточнив він.

Старух також згадав про провал курортного сезону на узбережжі Азовського моря через бойові дії.

"Це велика проблема, адже жителі Бердянська, Приморська, Кирилівки жили з курортного сезону. Туди приїжджали мільйон людей на відпочинок. Зараз під час війни жодного курортного сезону не буде", — прокоментував голова військової адміністрації.

Він уточнив, що після перемоги Україна подасть позов проти Росії на відшкодування всіх збитків, куди увійдуть втрати курортного бізнесу.

Нагадаємо, член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов сказав, що референдум про входження окупованої частини регіону до складу Російської Федерації буде проведено в 2022 році. За словами колаборанта, чим швидше в регіоні проведуть референдум — тим краще буде для цивільних, чиє життя "відразу покращає".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готується захопити Запорізьку область. За словами президента, про плани супротивника окупувати регіон свідчать дані перехоплення розмов російських військових.