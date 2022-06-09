Прилетит куда угодно. Почему Украина не может сбить все ракеты России

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30 лет назад я учился на офицера запаса ПВО Сухопутных войск. Не закончил, но основное запомнил надолго, хотя и не думал, что когда-нибудь эти знания пригодятся. Попытаюсь рассказать, что помню. Если в чем ошибаюсь, пишите в комментариях.

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Во-первых. То, что из более чем 2500 ракет, которыми русские шарашат по Украине, удалось сбить более сотни — это проявление большого мастерства наших военных с элементами чуда.

Зенитные комплексы С300 – это довольно старые системы, которые разрабатывались еще в 60-х годах двадцатого столетия. Причем их стали разрабатывать, когда высшее руководство Советского Союза решило, что надо строить воздушную защиту Москвы на базе мобильных ЗРК, чтобы "враг не смог их атаковать".

Через некоторое время стало ясно, что идея несколько глуповата и защитить большой город с помощью мобильных комплексов невозможно. Системы продолжили выпускать, но их используют, если по назначению, то для защиты военных соединений или отдельных объектов от атаки с воздуха. причем далеко не от всего, что в этом воздухе летает.

Так, если поставить С300 возле Кончи-Заспы, то, скорее всего, штурмовой самолет будет сбит, но крылатая ракета — вряд ли.

Чтобы защитить большой город, например, Киев, нужно будет несколько десятков комплексов, которые должны координироваться между собой. И это от крылатых ракет тоже вряд ли защитит. Потому что крылатые ракеты летят на небольшой высоте 20-50 метров, их можно увидеть, но их не видят радары ЗРК.

Поэтому были разные идеи, как засекать цели на небольших высотах, но ни одна не оказалась эффективной. И однажды на это махнули рукой. Тем более считали, что такие ракеты будут нести ядерный заряд, так что уже не принципиально, на такой высоте собьют их или они сами попадут в цель — все равно всем будет хана.

Кроме того, в Советском Союзе войска ПВО были отдельным родом войск. Кучу лет строили многоступенчатую систему защиты Москвы от авиа и ракетных ударов, благодаря чему в 1983 году сбили гражданский южнокорейский Боинг, а в 1987 году пропустили на Красную площадь Матиаса Руста на легкомоторном самолете. Остатки той системы еще "защищают" Москву, и было бы очень интересно посмотреть, что она сможет сделать с американскими Томагавками. Скорее всего, ничего (американские Томагавки мы не увидим, надо будет разрабатывать украинские ракеты, но это в будущем).

Надо понимать, что никогда в истории ни одна страна не использовала такого количества ракет против другой. Это тяжело, но тактика русских по использованию ракет дебильноватая, а наша страна настолько велика, что эффект от их использования по сравнению с их стоимостью почти нулевой. Каждая из 4 попавших в ДВРЗ стоит 7 млн ​​долларов. Это как 100 автомобилей Mercedes C class AMG. Представьте себе 100 мерседесов, которые трощат крышу старого склада ДВРЗ.

К чему это я? Нет смысла ждать защиты ПВО при атаке ракетами. Но хорошая новость состоит в том, что когда русские запускают ракету, мы почти моментально получаем предупреждение и начинают работать сирены. Плохая новость – никто не знает, куда летят эти ракеты, и вероятность, что будет возможность их сбить — очень маленькая. Поэтому, если раздается сирена, имеет смысл где-нибудь спрятаться или, по крайней мере, не шляться там, куда может прилететь. А прилететь может куда угодно.

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