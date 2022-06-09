"Очень болит место, где был глаз": раненый на войне Маси Найем рассказал о своем состоянии

Брат Мустафы Найема сообщил, что ему еще нужно время для восстановления и в очередной раз отказался публиковать свое фото после операции.

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Адвокат Маси Найем, брат заместителя министра инфраструктуры, политика Мустафы Найема, сообщил, что ему еще сложно долго разговаривать после полученного на фронте ранения и операции. Также он пожаловался на сильные боли. Об этом украинский военнослужащий написал в своем Facebook в четверг, 9 июня.

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"Я не могу долго говорить или переписываться. Ибо у меня очень болит голова место, где был глаз", — написал Маси Найем.

Юрист сообщил, что ему еще необходимо время на восстановление и "возвращение в ту жизнь". Он поблагодарил своих родных, близких, сослуживцев, а также врачей за то, что он остался в живых. Найем добавил, что уже через несколько дней он сможет принимать посетителей. При этом раненый адвокат снова отметил, что публиковать свое фото он не намерен.

Рассуждая о частичной потере зрения брат украинского политика заверил, что "это того стоило", так как он "не хочет жить в русском мире даже с двумя глазами.

Резюмируя свой пост, Найем выразил надежду, что его друг и сослуживец Александр, который по состоянию на 6 июня находился в коме после ранения, "тоже жив".

Напомним, в ходе боевых действий на востоке Украины брат Мустафы Найема получил тяжелое ранение — рядом с ним взорвался боеприпас. Сослуживцам адвоката удалось дотащить его до Славянска, откуда раненого доставили в больницу Днепра.

6 июня Маси Найем пришел в сознание после операции и сообщил, что потерял глаз, а вторым он видит плохо.