"Дуже болить місце, де було око": поранений на війні Масі Найєм розповів про свій стан

Брат Мустафи Найєма повідомив, що йому ще потрібен час для відновлення та учергове відмовився публікувати своє фото після операції.

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Адвокат Масі Найєм, брат заступника міністра інфраструктури, політика Мустафи Найєма, повідомив, що йому ще важко довго розмовляти після отриманого на фронті поранення та операції. Також він поскаржився на сильні болі. Про це український військовослужбовець написав у своєму Facebook у четвер, 9 червня.

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"Я не можу довго говорити чи переписуватись. Бо в мене дуже болить голова місце, де було око", — написав Масі Найєм.

Юрист повідомив, що йому ще потрібен час на відновлення та "повернення в те життя". Він подякував своїм рідним, близьким, товаришам по службі, а також лікарям за те, що він залишився в живих. Найєм додав, що вже за кілька днів він зможе приймати відвідувачів. При цьому поранений адвокат знову зазначив, що публікувати своє фото він не має наміру.

Розмірковуючи про часткову втрату зору брат українського політика запевнив, що "це було того варте", оскільки він "не хоче жити в російському світі навіть із двома очима".

Резюмуючи свій пост, Найєм висловив надію, що його друг і товариш по службі Олександр, який станом на 6 червня перебував у комі після поранення, "теж живий".

Нагадаємо, під час бойових дій на сході України брат Мустафи Найєма отримав тяжке поранення — поряд із ним вибухнув боєприпас. Співробітникам адвоката вдалося дотягнути його до Слов'янська, звідки пораненого доправили до лікарні Дніпра.

6 червня Масі Найєм прийшов до тями після операції і повідомив, що втратив око, а другим він бачить погано.