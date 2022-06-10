"Это последний наступательный рывок россиян", — экс-командующий войсками США в Европе

По наблюдениям генерала Бена Ходжеса, российская армия постепенно выдыхается, так как испытывает проблемы с пополнением личного состава и логистикой.

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У российской армии пока еще есть преимущество в артиллерии и РСЗО, поэтому ВСУ сейчас несут большие потери, однако это последнее мощное наступление оккупантов. Об этом в интервью проекту "Хроники войны" рассказал экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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"Их солдаты обессилены, их логистика нарушается, — сказал Ходжес. — По моему мнению, до конца августа, возможно даже раньше, российские Вооруженные силы не способны будут ни на что кроме артиллерийских обстрелов. Также я верю, что уже в июле мы увидим в действии артиллерию и РСЗО, предоставляемые Западом".

[ + – ] Экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес

С какими проблемами столкнулись оккупанты

Генерал перечислил главные проблемы российской армии:

значительная часть техники уничтожена;

возник дефицит запчастей для ее ремонта;

из-за нехватки живой силы россияне не могут произвести ротацию, поэтому солдаты находятся на фронте уже более 100 дней.

"Именно поэтому, я думаю, что они растратили свой потенциал", — подчеркнул Бен Ходжес.

В чем преимущества украинской армии

При этом, по словам генерала, у ВСУ есть несколько преимуществ:

украинцы с успехом используют знание местности, в то время как россияне почти не ориентируются на захваченных территориях;

украинские солдаты очень быстро осваивают новое оружие и технологии.

По мнению генерала, сейчас Украине остро не хватает дальнобойной артиллерии и ракет, к примеру, реактивных систем HIMARS. Однако он уверен, что скоро положение изменится.

"США отправили четыре таких РСЗО, а нужно 40. Также Британия вызвалась на поставку подобных систем. И если США и Великобритания дали такой пример, то скоро мы увидим другие страны, которые начнут делать такие поставки", — сказал Ходжес.

Он рассказал также, что стал одним из подписантов обращения к правительству США от 30 американских послов и генералов. Авторы обращения потребовали от правительства "быть более агрессивными" в вопросах поставки дальнобойной артиллерии и ракет, желательно с максимальным радиусом в 300 км. Эти поставки должны стать беспрерывными.

"Я не понимаю, почему некоторые члены администрации президента затягивают это. Конечно, они хотят, чтобы градус конфликта не повышался. Но Россия не может идти на дальнейшую эскалацию, они уже ничего не могут сделать", — подчеркнул Бен Ходжес.

Напомним, Соединенные Штаты заявляют о готовности отправить в Украину новую партию HIMARS, но сначала чиновники хотят убедиться, что украинские солдаты эффективно используют американские РСЗО. Американские военные также разработали план ускоренного обучения взвода украинских солдат обращению с современными реактивными системами залпового огня. Помимо этого артиллеристов ВСУ обучает Великобритания.