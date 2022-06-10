"Це останній наступальний ривок росіян", — екскомандувач військами США в Європі

За спостереженнями генерала Бена Ходжеса, російська армія поступово видихається, оскільки має проблеми з поповненням особового складу та логістикою.

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У російської армії поки що є перевага в артилерії та РСЗВ, тому ЗСУ зараз зазнають великих втрат, однак це останній потужний наступ окупантів. Про це в інтерв'ю проєкту "Хроніки війни" розповів екскомандувач військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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"Їхні солдати знесилені, їхня логістика порушується, — сказав Ходжес. — На мою думку, до кінця серпня, можливо навіть раніше, російські Збройні сили не здатні будуть ні на що крім артилерійських обстрілів. Також я вірю, що вже в липні ми побачимо в дії артилерію та РСЗВ, що надаються Заходом".

[ + – ] Екскомандувач військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес

З якими проблемами зіткнулися окупанти

Генерал перерахував основні проблеми російської армії:

значну частину техніки знищено;

виник дефіцит запчастин для її ремонту;

через брак живої сили росіяни не можуть зробити ротацію, тому солдати перебувають на фронті вже понад 100 днів.

"Саме тому, я думаю, що вони розтратили свій потенціал", — наголосив Бен Ходжес.

У чому переваги української армії

При цьому, за словами генерала, ЗСУ має кілька переваг:

українці успішно використовують знання місцевості, у той час як росіяни майже не орієнтуються на захоплених територіях;

українські солдати дуже швидко освоюють нову зброю і технології.

На думку генерала, зараз Україні гостро не вистачає далекобійної артилерії та ракет, наприклад, реактивних систем HIMARS. Однак він упевнений, що незабаром становище зміниться.

"США відправили чотири таких РСЗВ, а потрібно 40. Також Британія зголосилася на поставку подібних систем. І якщо США та Великобританія дали такий приклад, то скоро ми побачимо інші країни, які почнуть здійснювати такі постачання", — сказав Ходжес.

Він розповів також, що став одним із підписантів звернення до уряду США від 30 американських послів і генералів. Автори звернення зажадали від уряду "бути агресивнішими" у питаннях постачання далекобійної артилерії та ракет, бажано з максимальним радіусом 300 км. Ці поставки мають стати безперервними.

"Я не розумію, чому деякі члени адміністрації президента затягують це. Звичайно, вони хочуть, щоб градус конфлікту не підвищувався. Але Росія не може йти на подальшу ескалацію, вони вже нічого не можуть зробити", — наголосив Бен Ходжес.

Нагадаємо, Сполучені Штати заявляють про готовність відправити в Україну нову партію HIMARS, але спочатку чиновники хочуть переконатись, що українські солдати ефективно використовують американські РСЗВ. Американські військові також розробили план прискореного навчання взводу українських солдат щодо поводження із сучасними реактивними системами залпового вогню. Крім цього, артилеристів ЗСУ навчає Великобританія.