Оборона усиливается: Россия может повторить наступление на Киев, — спикер МО Украины

По словам Александра Мотузяника, Вооруженные силы Украины пока выиграли битву за столицу, но уровень защиты города не снижается.

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В ближайшем будущем ВСУ не видят возможности для наступления российских войск на Киев, однако раньше или позже страна-агрессор может повторить свою попытку захватить столицу. Об этом в рамках национального телемарафона рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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По его словам, пока украинские военные выиграли битву за город.

"Мы выиграли битву за Киев, это что-то значит", — в частности, сказал Мотузяник.

При этом спикер Минобороны отметил, что уровень защиты Киева не снижается.

"Столица и подступы к столице хорошо укрепляются. У нас есть несколько линий обороны. Никто руки не опустил и оборона Киева только усиливается", — подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Также Мотузяник прокомментировал ситуацию в Луганской области. Спикер Минобороны рассказал, что Россия не оставляет попыток форсировать реку Северский Донец.

"Форсирование водной преграды — крайне опасная тактическая операция. Она несет за собой огромные риски, так как, наступая, подразделения должны привлечь соответствующую технику. В этот момент они довольно открыты для поражения артиллерией. Но по состоянию на сейчас они [ВС РФ] не оставляют этих попыток", — рассказал спикер МОУ.

Он подчеркнул, что российские войска сейчас ищут слабые точки в украинской обороне, которая проходит по правому берегу реки.

Комментируя ситуацию на юге страны, Мотузяник отметил, что армия РФ боится активного контрнаступления украинских сил, поэтому пытается по максимуму там окопаться. По его словам, российские военные даже закопали прибывшие туда 30 танк Т-62, создавая таким образом долгосрочные огневые точки.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что столица может стать целью для российских ракет ровно также, как и любой другой украинский город. Он считает, что Россия может нанести ракетный удар по историческому центру Киева и правительственному кварталу.

Ранее Фокус писал, что в Киеве планируют восстановить разрушенный ракетой жилой дом к осени. Для этого придется разобрать верхние этажи здания, а затем их заново отстроить.