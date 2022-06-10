Оборона посилюється: Росія може повторити наступ на Київ, — речник МО України

За словами Олександра Мотузяника, Збройні сили України поки виграли битву за столицю, але рівень захисту міста не знижується.

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У найближчому майбутньому ЗСУ не бачать можливості для наступу російських військ на Київ, однак раніше чи пізніше країна-агресор може повторити свою спробу захопити столицю. Про це в межах національного телемарафону розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

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За його словами, поки українські військові виграли битву за місто.

"Ми виграли битву за Київ, це щось означає", — зокрема сказав Мотузяник.

Водночас речник Міноборони зазначив, що рівень захисту Києва не знижується.

"Столиця та підступи до столиці добре зміцнюються. В нас є кілька ліній оборони. Ніхто руки не опустив і оборона Києва лише посилюється", — наголосив він.

Ситуація на фронті

Також Мотузяник прокоментував ситуацію в Луганській області. Речник Міноборони розповів, що Росія не залишає спроб форсувати річку Сіверський Донець.

"Форсування водної перешкоди — вкрай небезпечна тактична операція. Вона несе за собою величезні ризики, тому що, наступаючи, підрозділи повинні залучити відповідну техніку. В цей момент вони досить відкриті для ураження артилерією. Але станом на сьогодні вони [ЗС РФ] не залишають цих спроб", — розповів речник МОУ.

Він наголосив, що російські війська зараз шукають слабкі точки в українській обороні, яка проходить правим берегом річки.

Коментуючи ситуацію на півдні країни, Мотузяник зазначив, що армія РФ боїться активного контрнаступу українських сил, тому намагається максимально там окопатися. За його словами, російські військові навіть закопали 30 танків Т-62, що прибули туди, створюючи так довгострокові вогневі точки.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що столиця може стати метою для російських ракет так само як і будь-яке інше українське місто. Він вважає, що Росія може завдати ракетного удару по історичному центру Києва та урядовому кварталу.

Раніше Фокус писав, що у Києві планують відновити зруйнований ракетою житловий будинок до осені. Для цього доведеться розібрати верхні поверхи будівлі, а потім їх відбудувати.