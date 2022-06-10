ВС РФ стянули САУ "Пион" в Херсонскую область для обстрелов Николаева, — мэр города

По словам Александра Сенкевича, российские войска стягивают еще больше таких установок с целью атаковать жилые районы Николаева, убивать людей, психологически давить на жителей и военных, а также продемонстрировать свое присутствие и возможности артиллерии.

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В Николаеве увеличилось количество обстрелов из-за того, что российские войска подтянули самоходные артиллерийские гаубицы "Пион" из Крыма в Херсонскую область. Снаряды достают до двух районов города — части Ингульского и отдаленного Корабельного. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью"РБК-Украина".

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"Их дальность, в зависимости от используемых ими снарядов, составляет до 47 километров. Они их перебрасывают из Крыма в Херсонскую область. Дальше вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние до Николаева и начинают стрелять", — сказал он.

По его словам, оккупанты просто стреляют в направлении города, попадают в жилые районы и убивают мирных жителей. Сенкевич рассказал, что российские военные отъезжают на 10-15 км от оккупированного Херсона и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать из артиллерии.

"Наша артиллерия бьет на 20-30 км — она не достает до них. Потому они могут вот такое делать", — заявил мэр Николаева.

Он добавил, что Силы спецопераций достают до оккупантов и уже уничтожили несколько единиц "Пионов". Однако есть информация, что россияне подтягивают еще больше таких установок и накапливают их в Херсонской области.

Александр Сенкевич заявил, что цель таких обстрелов города — атаковать жилые районы, убивать людей, психологически давить на жителей и военных, а также продемонстрировать свое присутствие и возможности артиллерии.

Вероятность наступления на Николаев

Мэр Николаева рассказал, что власти уже 3 месяца готовятся к наступлению российских войск на город.

"Копаемся, заливаем бетоном то, что нужно, готовим разные фортификационные сюрпризы к возможному нападению и, конечно, накапливаем войска для того, чтобы ударить в ответ", — сказал он.

Однако он считает, что нападать россияне в ближайшее время не будут, а линия фронта в этом районе стоит на месте уже месяц. По его словам армия России готовится к наступлению украинских военных, поэтому они активно окапываются возле Херсона. Сенкевич добавил, что изменения на фронте начнутся, когда Украина получит тяжелое вооружение от стран Запада.

Напомним, 9 июня в Одесской ОВА рассказали, что для Одессы и Николаева выросла угроза обстрела ракетами с моря. По словам спикера ОВА Сергея Братчука, у берегов Украины дислоцируется группировка ЧМФ РФ с "Калибрами", а в Одесской области ежедневно задерживают возможных диверсантов.

Глава Николаевской ОВА заявил, что Россия все еще может начать наступление на Николаев и Запорожье. По его словам, это может произойти в ближайшие несколько месяцев, но пока что наступательной группировки у российских войск нет.