ЗС РФ стягнули САУ "Піон" в Херсонську область для обстрілів Миколаєва, — мер міста

За словами Олександра Сенкевича, російські війська стягують ще більше таких установок з метою атакувати житлові райони Миколаєва, вбивати людей, психологічно тиснути на мешканців та військових, а також продемонструвати свою присутність та можливості артилерії.

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У Миколаєві збільшилася кількість обстрілів через те, що російські війська підтягли самохідні артилерійські гаубиці "Піон" з Криму до Херсонської області. Снаряди дістають до двох районів міста — частини Інгульського та віддаленого Корабельного. Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"Їхня дальність, залежно від використовуваних ними снарядів, становить до 47 кілометрів. Вони їх перекидають із Криму до Херсонської області. Далі ворожі війська під'їжджають на безпечну для них відстань до Миколаєва і починають стріляти", — сказав він.

За його словами, окупанти просто стріляють у напрямку міста, влучають у житлові райони та вбивають мирних мешканців. Сенкевич розповів, що російські військові від'їжджають на 10-15 км від окупованого Херсона та звідти стріляють у тому радіусі, куди можуть дістати з артилерії.

"Наша артилерія б'є на 20-30 км — вона не дістає до них. Тому вони можуть ось таке робити", — заявив мер Миколаєва.

Він додав, що Сили спецоперацій дістають до окупантів та вже знищили кілька одиниць "Піонів". Проте є інформація, що росіяни підтягують ще більше таких установок та накопичують їх у Херсонській області.

Олександр Сенкевич заявив, що мета таких обстрілів міста — атакувати житлові райони, вбивати людей, психологічно тиснути на мешканців та військових, а також продемонструвати свою присутність та можливості артилерії.

Ймовірність наступу на Миколаїв

Мер Миколаєва розповів, що влада вже 3 місяці готується до наступу російських військ на місто.

"Копаємось, заливаємо бетоном те, що потрібно, готуємо різні фортифікаційні сюрпризи до можливого нападу і, звичайно, накопичуємо війська для того, щоб ударити у відповідь", — сказав він.

Проте він вважає, що росіяни не нападатимуть найближчим часом, а лінія фронту в цьому районі стоїть на місці вже місяць. За його словами, армія Росії готується до наступу українських військових, тому вони активно окопуються біля Херсона. Сенкевич додав, що зміни на фронті розпочнуться, коли Україна отримає тяжке озброєння від країн Заходу.

Нагадаємо, 9 червня в Одеській ОВА розповіли, що для Одеси та Миколаєва зросла загроза обстрілу ракетами з моря. За словами речника ОВА Сергія Братчука, біля берегів України дислокується угруповання ЧМФ РФ із "Калібрами", а на Одещині щодня затримують можливих диверсантів.

Глава Миколаївської ОВА заявив, що Росія все ще може розпочати наступ на Миколаїв та Запоріжжя. За його словами, це може статися в найближчі кілька місяців, але поки що наступального угруповання російські війська не мають.