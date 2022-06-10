Оккупанты вывозят из Мариуполя уцелевший транспорт и медтехнику, — мэрия

По информации местной власти, захватчики крадут современное оборудование из городских больниц и даже демонтируют детские площадки.

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Оккупанты вывозят из Мариуполя уцелевший общественный транспорт, медицинскую технику и детские площадки. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

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"В так называемой "ДНР" радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города", — рассказали городские власти. По их информации, боевики крадут современное оборудование из городских больниц и даже демонтируют детские площадки.

В доказательство этого пресс-служба горсовета опубликовала скрины сообщений захватчиков, в которых есть более точная информация об этом. В частности, в одном из них идет речь о двенадцати "почти новеньких троллейбусах", которые оккупанты увезли из города. Как уточняется, они "будут перекрашены и маркированы символикой России". Там же говорится о погрузке на судно стали из Мариуполя.

[ + – ] Скрины сообщений захватчиков. Фото: Мариупольский городской совет

"Думаю, мариупольцам ни троллейбусов, ни стали в ближайшее время будет не нужно", — уточняется в сообщении оккупантов.

В другом сообщении говорится, что скоро в "ДНР" появятся "новые детские площадки" из Мариуполя, а все госпитали "модернизируются за счет современной медицинской техники" из захваченного города.

Из каких именно пабликов взяты сообщения пресс-служба Мариупольского горсовета не уточняет.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, как ВС РФ издеваются над мирными жителями города. По его словам, здесь созданы все условия для того, чтобы мирные жители могли возможность выехать только в Россию.

В Минобороны Британии уверены, что оккупированному Мариуполю грозит большая вспышка холеры.