Окупанти вивозять із Маріуполя вцілілий транспорт та медтехніку, — мерія

За інформацією місцевої влади, загарбники крадуть сучасне обладнання з міських лікарень та навіть демонтують дитячі майданчики.

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Окупанти вивозять із Маріуполя вцілілий громадський транспорт, медичну техніку та дитячі майданчики. Про це в офіційному Telegram-каналі повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

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"У так званій "ДНР" радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених із нашого міста", — розповіла міська влада. За їхньою інформацією, бойовики крадуть сучасне обладнання з міських лікарень і навіть демонтують дитячі майданчики.

На доказ цього пресслужба міськради опублікувала скрини повідомлень загарбників, які мають точнішу інформацію про це. Зокрема, в одному з них йдеться про дванадцять "майже новеньких тролейбусів", які окупанти забрали з міста. Як уточнюється, їх "перефарбують та помаркують символікою Росії". Там само йдеться про навантаження на судно сталі з Маріуполя.

[ + – ] Скрини повідомлень загарбників Фото: Маріупольська міська рада

"Думаю, маріупольцям ні тролейбусів, ні сталі найближчим часом не буде потрібно", — уточнюється в повідомленні окупантів.

В іншому повідомленні йдеться, що незабаром у "ДНР" з'являться "нові дитячі майданчики" з Маріуполя, а всі лікарні "модернізують коштом сучасної медичної техніки" із захопленого міста.

З яких саме пабліків взято повідомлення, пресслужба Маріупольської міськради не уточнює.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, як ЗС РФ знущаються з мирних жителів міста. За його словами, тут створено всі умови для того, щоб мирні жителі могли виїхати лише до Росії.

У Міноборони Британії впевнені, що окупованому Маріуполю загрожує великий спалах холери.