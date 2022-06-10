Российские войска сосредоточены в 10 городах Беларуси, — Минобороны Украины

Помимо войск на белорусской территории также присутствуют комплексы "Искандер", из-за чего сохраняется ракетная угроза для нашей страны.

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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что ВС РФ сосредоточены в десяти белорусских городах. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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По словам Мотузяника, в Беларуси дислоцируются российские подразделения в около 10 населенных пунктах. Также они развернули там оперативно-тактические комплексы "Искандер". Они несут для Украины угрозу из-за вероятности нанесения ракетных ударов по территории страны.

Вместе с тем спикер отметил, что последние несколько недель ВС Беларуси пытаются "прикрывать" участок с украинской границей. Однако они, по словам Мотузяника, никакой угрозы не несут.

"Возможное нападение Украины на территорию Беларуси звучит еще смешнее, чем возможное нападение на территорию России", — заявил спикер.

Также Мотузяник заявил, что действия российских войск в Беларуси несет демонстрационный характер. Это делается для того, чтобы Украина не могла перебросить войска на другие направления.

Напомним, в Минобороны Беларуси заявили о переводе армии с мирного на военное время.

7 июня Генштаб рассказал, что Беларусь увеличит собственную армию до 80 тысяч человек из-за создания украинского фронта. По данным украинских военных, с белорусской территории все еще есть угроза нанесения ракетных и авиаударов по территории Украины.