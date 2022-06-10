Російські війська зосереджені в 10 містах Білорусі, — Міноборони України

Крім військ на білоруській території також є комплекси "Іскандер", через що зберігається ракетна загроза для нашої країни.

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Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що ЗС РФ зосереджені в десяти білоруських містах. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами Мотузяника, в Білорусі дислокуються російські підрозділи у близько 10 населених пунктах. Також вони розгорнули оперативно-тактичні комплекси "Іскандер". Вони несуть для України загрозу через ймовірність завдання ракетних ударів по території країни.

Водночас речник зазначив, що останні кілька тижнів ЗС Білорусі намагаються "прикривати" ділянку з українським кордоном. Проте вони, за словами Мотузяника, жодної загрози не мають.

"Можливий напад України на територію Білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію Росії", — заявив речник.

Також Мотузяник заявив, що дії російських військ у Білорусі мають демонстраційний характер. Це робиться для того, щоб Україна не могла перекинути війська на інші напрямки.

Нагадаємо, в Міноборони Білорусі заявили про переведення армії з мирного на воєнний час.

7 червня Генштаб розповів, що Білорусь збільшить власну армію до 80 тисяч людей через створення українського фронту. За даними українських військових, з білоруської території все ще є загроза завдання ракетних та авіаударів по території України.