В Минобороны хотят создать газету для солдат на передовой: в Раду внесен законопроект

Предполагается, что официальное печатное издание министерства поможет противодействовать вражеской пропаганде в условиях, когда противник уничтожает вышки связи.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий Министерству обороны Украины создать свое официальное печатное издание. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента.

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Документ предлагает внести изменения в некоторые законы Украины о деятельности печатных средств массовой информации. Согласно тексту законопроекта, в состав редакции будущего СМИ Минобороны пропорционально войдут пресс-офицеры пресс-службы ведомства, журналисты, освещающие военную тематику, а также представители общественных организаций.

"Информация, размещенная в таком печатном СМИ, должна соответствовать действительности, быть проверенной и беспристрастной", — говорится в документе.

Также в инициативе указано, что размещение политической агитации в издании Минобороны должно быть запрещено. Финансировать выпуск газеты планируется за счет государственного бюджета Украины.

Инициатором законопроекта стала народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая занимает пост заместителя главы парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Документ уже был направлен на рассмотрение профильному комитету Верховной Рады.

9 июня заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала в Facebook пост, посвященный необходимости создания ведомственного печатного СМИ.

"Как донести информацию туда, где нет доступа к Интернету, а радио и телевизионный сигналы отсутствуют? Как информировать украинского солдата на передовой о событиях в Украине и мире? Как противодействовать вражеской пропаганде в условиях, когда враг уничтожает вышки ретрансляторов?" — задается вопросом представительница министерства.

По словам Маляр, чтобы решить проблему с информированием украинских военных Минобороны обратилось в Комитет Рады по нацбезопасности с предложением разработать законопроект о создании газеты. Чиновница указала, что экземпляры издания "должны быть вместе с украинскими военными — в окопах и блиндажах", а его наполнение будет касаться ситуации в стране и других тем, в частности, вопросов социальной защиты.

Напомним, по данным Центра противодействия дезинформации, Федеральная служба безопасности РФ выпустила экземпляры фейковых газет с информацией о "поражении" Вооруженных сил и "капитуляции" Украины для распространения среди военнопленных.

Ранее мы писали, что YouTube удалил более 9 тысяч каналов с видео, содержащими фейки о войне РФ против Украины.