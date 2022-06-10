У Міноборони хочуть створити газету для солдатів на передовій: до Ради внесено законопроєкт

Передбачається, що офіційне друковане видання міністерства допоможе протидіяти ворожій пропаганді за умов, коли противник знищує вежі зв'язку.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує Міністерству оборони створити своє офіційне друковане видання. Про це свідчить інформація, яка розміщена на сайті українського парламенту.

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Документ пропонує внести зміни до деяких законів України щодо діяльності друкованих засобів масової інформації. Відповідно до тексту законопроєкту, до складу редакції майбутнього ЗМІ Міноборони пропорційно увійдуть пресофіцери пресслужби відомства, журналісти, які висвітлюють воєнну тематику, а також представники громадських організацій.

"Інформація, розміщена в такому друкованому ЗМІ, має відповідати дійсності, бути перевіреною та неупередженою", — йдеться в документі.

Також в ініціативі зазначено, що розміщення політичної агітації у виданні Міноборони має бути заборонено. Фінансувати випуск газети заплановано за рахунок державного бюджету України.

Ініціатором законопроєкту стала народна депутатка із фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла, яка обіймає посаду заступниці голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Документ уже було направлено на розгляд профільного комітету Верховної Ради.

9 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала у Facebook пост, присвячений необхідності створення відомчого друкованого ЗМІ.

"Як донести інформацію туди, де немає доступу до Інтернету, а радіо і телевізійний сигнали відсутні? Як інформувати українського солдата на передовій про події в Україні та світі? Як протидіяти ворожій пропаганді в умовах, коли ворог знищує вежі ретрансляторів?" — запитує представниця міністерства.

За словами Маляр, щоб вирішити проблему з інформуванням українських військових Міноборони звернулося до Комітету Ради з нацбезпеки з пропозицією розробити законопроєкт про створення газети. Чиновниця вказала, що екземпляри видання "мають бути разом з українськими військовими — в окопах та бліндажах", а його наповнення стосуватиметься ситуації в країні та інших тем, зокрема питань соціального захисту.

Нагадаємо, за даними Центру протидії дезінформації, Федеральна служба безпеки РФ випустила екземпляри фейкових газет з інформацією про "поразку" Збройних сил та "капітуляцію" України для поширення серед військовополонених.

Раніше ми писали, що YouTube видалив понад 9 тисяч каналів із відео, що містять фейки про війну РФ проти України.