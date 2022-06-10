В Польше должны быть 60 РСЗО: эксперт рассказал, как защитить Украину от новой агрессии РФ

Гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогом 5-й статьи НАТО, но они должны быть не менее эффективными. Для этого, к примеру, необходимо разместить РСЗО в польском Жешуве, чтобы в случае агрессии они могли прибыть к нам через 24 часа.

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Украина думает над тем, каким может быть документ о гарантиях безопасности для Украины, чтобы защититься от новых волн агрессии РФ.

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"Это может быть то, что Зеленский предлагает в своей глобальной инициативы United24, — замечает в комментарии Фокусу Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. — Если начнется новая агрессия России, то за 24 часа тут должно быть тяжелое вооружение. Если, условно говоря, для обороны нам необходимо шестьдесят ракетных систем залпового огня, то они уже сегодня должны стоять в польском Жешуве".

То есть на момент подписания договора о безопасности Украина должна понимать, каким вооружением она сможет воспользоваться.

"И его она сможет использовать по своему усмотрению, отправив на фронт. При этом мы понимаем, что гарантий как в 5-й статье устава НАТО, нам никто не даст. Но должны быть другие, такие же эффективные. И речь идет об очень конкретных механизмах. Если случится вдруг новая война агрессии РФ — Украине будет, чем защищаться", — уточняет Попов.

Напомним, детальнее о том, почему западные политики намекают Украине на необходимость перемирия с РФ читайте в нашем материале: "Война без победы. Почему Запад предлагает Украине перемирие и вспоминает Южную Корею".