У Польщі має бути 60 РСЗВ: експерт розповів, як захистити Україну від нової агресії РФ

Гарантії безпеки для України не можуть бути аналогом 5-ї статті НАТО, але вони мають бути не менш ефективними. Для цього, наприклад, необхідно розмістити РСЗВ у польському Жешуві, щоб у випадку агресії вони могли прибути до нас за 24 години.

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Україна думає, яким може бути документ про гарантії безпеки для України, щоб захиститися від нових хвиль агресії РФ.

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"Це може бути те, що Зеленський пропонує у своїй глобальній ініціативі United24, — зауважує у коментарі Фокусу Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього. — Якщо почнеться нова агресія Росії, то за 24 години має бути важке озброєння. Якщо, умовно кажучи, для оборони нам потрібні шістдесят ракетних систем залпового вогню, то вони вже сьогодні мають стояти в польському Жешуві".

Тобто, на момент підписання договору про безпеку Україна має розуміти, яким озброєнням вона зможе скористатися.

"І його вона зможе використати на свій розсуд, відправивши на фронт. При цьому ми розуміємо, що гарантій як у 5-й статті статуту НАТО нам ніхто не дасть. Але мають бути інші, такі ж ефективні. І йдеться про дуже конкретні механізми. Якщо трапиться раптом нова війна агресії РФ — Україні буде чим захищатися", — уточнює Попов.

Нагадаємо, детальніше про те, чому західні політики натякають Україні на необхідність перемир'я з РФ читайте у нашому матеріалі: "Війна без перемоги. Чому Захід пропонує Україні перемир'я та згадує Південну Корею".