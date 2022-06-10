"Хороший показатель": эксперт рассказал, как США и Британия давят на ЕС для оказания помощи Украине

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Соединенные Штаты Америки и Великобритания пытаются использовать не только военную составляющую для помощи Украине, но и политическую, влияя на партнеров по Европейскому Союзу. Об этом говорит в комментарии Фокусу Александр Краев, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма".

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"Заметно, что США нацелены на то, чтобы повлиять на немцев: активизировались контакты, давление через НАТО. Например, неслучайно генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно отменил свой визит в Германию, фактически за день до начала. Хороший показатель — новый договор американцев с немцами о поставках сжиженного газа. То же касается венгров. Тут включаются еще и британцы, и европейцы. То есть кроме военной составляющей используется и политическая", — отметил он.

Речь идет не о прямом давлении на россиян, а на тех, кто им дает окно возможностей.

"Кроме того, важный пункт – "План Маршалла". Американцы все чаще говорят о том, что уже сейчас необходимо думать над тем, как Украина будет восстанавливаться после войны. И это говорит о том, что они видят победу Украины", — уотчнил Краев.

Краев вспоминает слова экс-временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин. После возвращения в Киев весной в первом интервью она сказала, что США видит победу Украины в том, что она возвращает оккупированные Крым и Донбасс.

Фокус также рассказывал, что от западных экспертов все чаще звучат намеки на то, что войну с РФ нужно завершать за счет объявления перемирия. Почему так — читайте в нашем материале "Война без победы. Почему Запад предлагает Украине перемирие и вспоминает Южную Корею".