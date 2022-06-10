"Хороший показник": експерт розповів, як США та Британія тиснуть на ЄС для надання допомоги Україні

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Сполучені Штати Америки та Великобританія намагаються використати не лише військову складову для допомоги Україні, а й політичну, впливаючи на партнерів щодо Європейського Союзу. Про це говорить у коментарі Фокусу Олександр Краєв, директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма".

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"Помітно, що США націлені на те, щоб вплинути на німців: активізувалися контакти, тиск через НАТО. Наприклад, невипадково генсек НАТО Єнс Столтенберг несподівано скасував свій візит до Німеччини фактично за день до початку. Хороший показник — новий договір американців з німцями про поставки зрідженого газу. Те саме стосується угорців. Тут включаються ще й британці, і європейці. Тобто, крім військової складової, використовується і політична", — зазначив він.

Йдеться не про прямий тиск на росіян, а на тих, хто дає їм вікно можливостей.

"Крім того, важливий пункт — "План Маршалла". Американці все частіше говорять про те, що вже зараз необхідно думати над тим, як Україна відновлюватиметься після війни. І це свідчить про те, що вони бачать перемогу України", — сказав Краєв.

Краєв згадує слова колишньої тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін. Після повернення до Києва навесні у першому інтерв'ю вона сказала, що США бачить перемогу України в тому, що вона повертає окуповані Крим та Донбас.

Фокус також розповідав, що від західних експертів все частіше лунають натяки на те, що війну з РФ слід завершувати за рахунок оголошення перемир'я. Чому так — читайте у нашому матеріалі "Війна без перемоги. Чому Захід пропонує Україні перемир'я та згадує Південну Корею".