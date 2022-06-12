У оккупантов достаточно резервов, чтобы вести долгую войну, - ГУР

При этом эксперты считают, что большая часть техники врага мало боеспособна.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что оккупанты обладают достаточным потенциалом, чтобы вести долговременную войну. Об этом сообщает представитель ГУР МО Вадим Скибицкий

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По его информации, Россия применяет на территории Украины 103 батальонно-тактические группы. Эти войска участвуют в боевых действиях. А также еще 40 БТГр врага находятся в резерве и могут быть использованы против ВСУ.

В Главном управлении разведки есть информация о том, что план россиян рассчитан на 120 дней. Дальше они будут корректировать его в зависимости от удач или поражения на востоке нашей страны.

"Однако цели так называемой специальной военной операции, о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь ", – отметил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

При этом в Институте изучения войны считают, что резервы россиян вряд ли полностью боеспособны. В частности упомянутые Скибицким 40 БТГр.

"Маловероятно, что российские силы сохраняют в России 40 полноценных и эффективных БТГ. Эти "БТГ", вероятно, представляют собой небольшие группы военных, собранных вместе с другими подразделениями. Кроме того, российские военные вряд ли будут держать столь значительную часть своих сил в резерве из-за продолжающегося недостатка живой силы в существующих передовых частях", – говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что украинские военные эффективно отражают атаки врага в районе Северодонецка, а также по территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее Фокус сообщал, что Беларусь перебрасывает эшелоны с бронетехникой на границу с Украиной. В составе зафиксировали десятки БМП, зенитно-ракетные комплексы и прочую бронетехнику и транспорт. Большинство техники предположительно находилось в Хойниках. Ее уже использовали раньше для укрепления границы с Украиной в Гомельской области, а также усиления границы с Польшей.

Также Фокус писал о том, что Лукашенко планирует создать оперативное командование на "украинском фронте". Президент уверен, что Запад продолжать давить на Беларусь, а война в Украине плохо сказывается на внутренней политике страны.