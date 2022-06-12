В окупантів достатньо резервів, щоб вести довгу війну, — ГУР

Водночас експерти вважають, що більшість техніки ворога мало боєздатна.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що окупанти мають достатній потенціал, щоб вести довготривалу війну. Про це повідомляє представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

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За його інформацією, Росія застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи. Ці війська беруть участь у бойових діях. А також ще 40 БТГр ворога перебувають у резерві та можуть бути використані проти ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки є інформація, що план росіян розрахований на 120 днів. Далі вони коригуватимуть його залежно від удач або поразок на сході нашої країни.

"Однак цілі так званої спеціальної військової операції, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягти", — наголосив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Водночас в Інституті вивчення війни вважають, що резерви росіян навряд чи є повністю боєздатними. Зокрема, згадані Скібіцьким 40 БТГр.

"Малоймовірно, що російські сили зберігають у Росії 40 повноцінних та ефективних БТГ. Ці "БТГ", ймовірно, є невеликими групами військових, зібраних разом з іншими підрозділами. Крім того, російські військові навряд чи триматимуть таку значну частину своїх сил у резерві через нестачу живої сили, що продовжується, в наявних передових частинах", — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що українські військові ефективно відбивають атаки ворога в районі Сєвєродонецька, а також на території Донецької та Луганської областей.

Раніше Фокус повідомляв, що Білорусь перекидає ешелони з бронетехнікою на кордон з Україною. У складі зафіксували десятки БМП, зенітно-ракетні комплекси й іншу бронетехніку та транспорт. Більшість техніки, ймовірно, знаходилося в Хойниках. Її вже використали раніше для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області, а також посилення кордону з Польщею.

Також Фокус писав, що Лукашенко планує створити оперативне командування на "українському фронті". Президент упевнений, що Захід продовжуватиме тиснути на Білорусь, а війна в Україні погано позначається на внутрішній політиці країни.