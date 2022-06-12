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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ нанесли ракетный удар по Тернопольщине, ранены 22 человека, — ОВА (фото)

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Ракетный удар обстрел ВС РФ калибр Тернопольская область Чортков
ВС РФ нанесли ракетный удар по Чорткову

Запуск четырех российских ракет, по данным местных властей, был осуществлен из акватории Черного моря.

В субботу, 11 июня, ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Тернопольской области, в результате которого пострадали десятки мирных жителей. Об этом проинформировал глава областной военно-гражданской администрации Владимир Труш.

По его словам, ракетный удар был осуществлен по Чортковскому району. Глава ОВА не указал, куда именно прилетели российские ракеты и заявил, что среди пострадавших есть дети.

Труш также отметил, что на месте обстрела работают спасатели и бригады скорой помощи.

ВС РФ осуществили ракетный удар по Тернопольской области

Также руководитель Тернопольской ОВА призывал жителей региона не выставлять в социальные сети кадры с места обстрела, чтобы не быть корректировщиками для российских военнослужащих.

ВС РФ осуществили ракетный удар по Тернопольской области

В воскресенье, 12 июня, состоялась пресс-конференция Совета обороны Тернопольской области, в ходе которой озвучили подробности массированного ракетного удара ВС РФ по Чортковскому району. По данным властей, в результате обстрела пострадали 22 человека, среди которых 12 женщин и один ребенок.

Большинство раненых получили травмы средней тяжести. Все потерпевшие, как утверждает руководство региона, являются жители соседних домов, которые расположены с местом прилета.

Глава ОВА Владимир Труш сообщил, что ВС РФ запустили, как минимум, четыре ракеты из акватории Черного моря, а в результате обстрела повреждены не только жилые здания, но и часть объекта военной инфраструктуры. По его словам, жертв среди гражданского населения удалось избежать благодаря тому, что люди после объявления воздушной тревоги переместились в укрытия и бомбоубежища.

Напомним, утром 12 июня в оккупированном Бердянске прогремело несколько взрывов на трансформаторной подстанции, из-за которых часть города была обесточена. Нелегитимная администрация утверждает, что на стратегическом объекте был осуществлен теракт.

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ погибло до 10 тысяч украинских военнослужащих.