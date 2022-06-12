ЗС РФ завдали ракетного удару по Тернопільщині, поранено 22 особи, — ОВА (фото)

Запуск чотирьох російських ракет, за даними місцевої влади, було здійснено з акваторії Чорного моря.

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У суботу, 11 червня, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Тернопільській області, внаслідок якого постраждали десятки мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Труш.

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За його словами, ракетний удар було здійснено по Чортківському району. Глава ОВА не вказав, куди саме прилетіли російські ракети та заявив, що серед постраждалих є діти.

Труш також зазначив, що на місці обстрілу працюють рятувальники та бригади швидкої допомоги.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Тернопільській області

Також керівник Тернопільської ОВА закликав мешканців регіону не виставляти у соціальні мережі кадри з місця обстрілу, щоб не бути коригувальниками для російських військовослужбовців.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Тернопільській області

У неділю, 12 червня, відбулася пресконференція Ради оборони Тернопільської області, під час якої озвучили подробиці масованого ракетного удару ЗС РФ у Чортківському районі. За даними влади, внаслідок обстрілу постраждали 22 особи, серед яких 12 жінок та одна дитина.

Більшість поранених зазнали травм середньої тяжкості. Усі потерпілі, як стверджує керівництво регіону, є мешканцями сусідніх будинків, які розташовані із місцем прильоту.

Глава ОВА Володимир Труш повідомив, що ЗС РФ запустили, як мінімум, чотири ракети з акваторії Чорного моря, а внаслідок обстрілу пошкоджено не лише житлові будинки, а й частину об'єкта військової інфраструктури. За його словами, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути завдяки тому, що люди після оголошення повітряної тривоги перемістилися в укриття і бомбосховища.

Нагадаємо, вранці 12 червня в окупованому Бердянську прогриміло кілька вибухів на трансформаторній підстанції, через які частину міста було знеструмлено. Нелегітимна адміністрація стверджує, що на стратегічному об'єкті було здійснено теракт.

Також повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ загинуло до 10 тисяч українських військовослужбовців.