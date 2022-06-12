Теракт ко Дню России. Командование "Юг" говорит, что ВС РФ готовят провокации в Херсоне

По данным военнослужащих, оккупанты могут открыть огонь по массовому скоплению людей, а в убийстве гражданских обвинят ВСУ.

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В воскресенье, 12 июня, российские войска могут осуществить теракт с расстрелом гражданских по случаю празднования Дня России в оккупированном Херсоне. Об этом предупреждает пресс-центр Оперативного командования "Юг".

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В частности, ведомство напоминает, что оккупационная администрация в Херсоне 12 июня планирует торжественно отмечать День России — со всеми почестями и массовыми мероприятиями.

Оперативное командование "Юг" владеет информацией о том, что ВС РФ могут осуществить теракт на улицах неподконтрольного Киеву областного центра. Военнослужащие не исключают, что оккупанты откроют огонь по массовому скоплению людей, а в расстреле гражданских обвинят Вооруженные силы Украины.

ОК "Юг" также опровергло информацию росСМИ о том, что в неподконтрольном Херсоне очередь за российскими паспортами составляет около 4000 человек.

"На самом же деле, только около 20 приспешников оккупационных властей получили так называемые "билеты на бегство". Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию от россиян", — продолжили в ведомстве и напомнили, что у берегов Украины продолжает дислоцироваться группировка Черноморского флота РФ, на вооружении которой стоят крылатые ракеты "Калибр".

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Напомним, 11 июня в оккупированном Херсоне стартовала выдача российских паспортов. Документы страны-агрессора успели получить местные коллаборанты, которые перешли на сторону ВС РФ, а также назначенный на должность главы "администрации" региона Владимир Сальдо.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ начали контрнаступление в Херсонской области. По данным горсовета оккупированного города, украинские военнослужащие проводят операцию на нескольких направлениях — в районе Александровки, Киселевки и Солдатского, которые расположены в десятках километров от областного центра.