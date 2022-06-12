Теракт до Дня Росії. Командування "Південь" каже, що ЗС РФ готують провокації у Херсоні

За даними військовослужбовців, окупанти можуть відкрити вогонь по масовому скупченню людей, а в убивстві цивільних звинуватять ЗСУ.

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У неділю, 12 червня, російські війська можуть здійснити теракт із розстрілом цивільних з нагоди відзначення Дня Росії в окупованому Херсоні. Про це попереджає пресцентр Оперативного командування "Південь".

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Зокрема, відомство нагадує, що окупаційна адміністрація в Херсоні 12 червня планує урочисто відзначати День Росії — з усіма почестями та масовими заходами.

Оперативне командування "Південь" має інформацію про те, що ЗС РФ можуть здійснити теракт на вулицях непідконтрольного Києву обласного центру. Військовослужбовці не заперечують, що окупанти відкриють вогонь по масовому скупченню людей, а в розстрілі цивільних звинуватять Збройні сили України.

ОК "Південь" також спростувало інформацію росЗМІ про те, що в непідконтрольному Херсоні черга за російськими паспортами становить приблизно 4 000 осіб.

"Насправді, лише приблизно 20 поплічників окупаційної влади отримали так звані "квитки на втечу". Інші херсонці свідомо ігнорують примусову паспортизацію від росіян", — продовжили у відомстві та нагадали, що біля берегів України продовжує дислокуватися угруповання Чорноморського флоту РФ, на озброєнні якої стоять крилаті ракети "Калібр".

[ + – ] ЗС РФ можуть влаштувати теракт на Дні Росії в окупованому Херсоні

Нагадаємо, 11 червня в окупованому Херсоні стартувала видача російських паспортів. Документи країни-агресора встигли отримати місцеві колаборанти, які перейшли на бік ЗС РФ, а також призначений на посаду голови "адміністрації" регіону Володимира Сальдо.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ розпочали контрнаступ у Херсонській області. За даними міськради окупованого міста, українські військовослужбовці проводять операцію на кількох напрямках — у районі Олександрівки, Киселівки та Солдатського, які розташовані за десятки кілометрів від обласного центру.