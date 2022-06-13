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Военный Фокус

"Странная активность": в Беларуси на покинутой базе ядерного оружия началась инспекция (фото)

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ракетный полк в беларуси
Покинутая база ракетного полка

На базу ракетных войск прибывал вертолет из состава ВВС Беларуси из российского командного центра.

12 июня в район деревни Черетянка (Житковичский район, Гомельская область) прилетел вертолет Ми-8 из состава Военно-воздушных сил Беларуси. Ранее там базировался полк ракетных войск стратегического значения. Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн".

Рядом с деревней находился 369-й гвардейский ракетный Владимир-Волынский ордена Богдана Хмельницкого полк под позывным "Сад". Сперва вертолет в районе 14:20 вылетел с аэродрома в Мачулищах на территорию бывшей части 41738 возле деревни Волма, что в Минской области. Там находится командный центр белорусской группировки ВС РФ под названием "Площадка 400 Купол".

ввс беларуси
Маршрут следования вертолета

В 14:50 Ми-8 направился к ракетному полку, а обратно он вернулся в районе 17:00.

На данный момент неизвестно, начались ли там работы по ремонту. По имеющимся фото и видео материалам можно сказать, что текущее состояние объектов непригодно хоть к какому-то использованию, вариантом может быть лишь сносить и строить на этом месте заново. Вместе с тем за последнюю неделю в Беларусь прилетало пару пассажирских самолетов ВКС РФ Ту-134 и Ту-154Б.

Что известно о ракетном полку?

Как пишут авторы, в открытом доступе мало информации о военном объекте. Были найдены фото за 2017. По ним можно понять, что вся инфраструктура, в том числе платформа для разгрузки ядерных ракет, железная дорога, казармы и склады в полностью непригодном состоянии.

Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год
Состояние базы на 2017 год

Ранее в состав полка входила два дивизиона с 8 пусковыми установками для жидкостных одноступенчатых баллистических ракет наземного базирования Р-12. Также на балансе находился ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" и ракетный комплекс стратегического назначения РТ-2ПМ "Тополь".

И если на территории была платформа для загрузки ядерных ракет, то авторы приходят к выводу, что ядерные боеголовки там также присутствовали.

Напомним, по данным Минобороны Украины, в Беларуси российские войска сосредоточены в 10 городах.

Ранее в Минобороны Беларуси заявили о переводе армии с мирного на военное время.