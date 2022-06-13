На базу ракетных войск прибывал вертолет из состава ВВС Беларуси из российского командного центра.

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12 июня в район деревни Черетянка (Житковичский район, Гомельская область) прилетел вертолет Ми-8 из состава Военно-воздушных сил Беларуси. Ранее там базировался полк ракетных войск стратегического значения. Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн".

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Рядом с деревней находился 369-й гвардейский ракетный Владимир-Волынский ордена Богдана Хмельницкого полк под позывным "Сад". Сперва вертолет в районе 14:20 вылетел с аэродрома в Мачулищах на территорию бывшей части 41738 возле деревни Волма, что в Минской области. Там находится командный центр белорусской группировки ВС РФ под названием "Площадка 400 Купол".

[ + – ] Маршрут следования вертолета

В 14:50 Ми-8 направился к ракетному полку, а обратно он вернулся в районе 17:00.

На данный момент неизвестно, начались ли там работы по ремонту. По имеющимся фото и видео материалам можно сказать, что текущее состояние объектов непригодно хоть к какому-то использованию, вариантом может быть лишь сносить и строить на этом месте заново. Вместе с тем за последнюю неделю в Беларусь прилетало пару пассажирских самолетов ВКС РФ Ту-134 и Ту-154Б.

Что известно о ракетном полку?

Как пишут авторы, в открытом доступе мало информации о военном объекте. Были найдены фото за 2017. По ним можно понять, что вся инфраструктура, в том числе платформа для разгрузки ядерных ракет, железная дорога, казармы и склады в полностью непригодном состоянии.

[ + – ] Состояние базы на 2017 год [ + – ] Состояние базы на 2017 год [ + – ] Состояние базы на 2017 год [ + – ] Состояние базы на 2017 год

Ранее в состав полка входила два дивизиона с 8 пусковыми установками для жидкостных одноступенчатых баллистических ракет наземного базирования Р-12. Также на балансе находился ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" и ракетный комплекс стратегического назначения РТ-2ПМ "Тополь".

И если на территории была платформа для загрузки ядерных ракет, то авторы приходят к выводу, что ядерные боеголовки там также присутствовали.

Напомним, по данным Минобороны Украины, в Беларуси российские войска сосредоточены в 10 городах.

Ранее в Минобороны Беларуси заявили о переводе армии с мирного на военное время.