На базу ракетних військ прибував вертоліт зі складу ВПС Білорусі з російського командного центру.

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12 червня до району села Черетянка (Житковицький район, Гомельська область) прилетів гелікоптер Мі-8 зі складу Військово-повітряних сил Білорусі. Раніше там базувався полк ракетних військ стратегічного значення. Про це повідомляє проєкт "Беларускі Гаюн".

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Поряд із селом знаходився 369-й гвардійський ракетний Володимир-Волинський ордена Богдана Хмельницького полк під позивним "Сад". Спершу вертоліт приблизно о 14:20 вилетів з аеродрому в Мачулищах на територію колишньої частини 41738 біля села Волма, що в Мінській області. Там знаходиться командний центр білоруського угруповання ЗС РФ під назвою "Площадка 400 Купол".

[ + – ] Маршрут прямування вертольота

О 14:50 Мі-8 попрямував до ракетного полку, а назад повернувся приблизно о 17:00.

Наразі невідомо, чи розпочалися там роботи з ремонту. За наявними фото- та відеоматеріалами можна сказати, що поточний стан об'єктів непридатний хоч до якогось використання, варіантом можливо лише зносити і будувати на цьому місці спочатку. Водночас за останній тиждень до Білорусі прилітало кілька пасажирських літаків ВКС РФ Ту-134 та Ту-154Б.

Що відомо про ракетний полк?

Як пишуть автори, у відкритому доступі мало інформації про військовий об'єкт. Були знайдені фото за 2017 рік. За ними можна зрозуміти, що вся інфраструктура, зокрема платформа для розвантаження ядерних ракет, залізниця, казарми та склади у повністю непридатному стані.

[ + – ] Стан бази на 2017 рік [ + – ] Стан бази на 2017 рік [ + – ] Стан бази на 2017 рік [ + – ] Стан бази на 2017 рік

Раніше до складу полку входило два дивізіони з 8 пусковими установками для одноступеневих рідинних балістичних ракет наземного базування Р-12. Також на балансі знаходився ракетний комплекс РСД-10 "Піонер" і ракетний комплекс стратегічного призначення РТ-2ПМ "Тополь".

І якщо на території була платформа для завантаження ядерних ракет, то автори роблять висновок, що ядерні боєголовки там також були присутні.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, у Білорусі російські війська зосереджені в 10 містах.

Раніше в Міноборони Білорусі заявили про переведення армії з мирного на воєнний час.