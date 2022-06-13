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Воєнний фокус

"Дивна активність": у Білорусі на покинутій базі ядерної зброї розпочалася інспекція (фото)

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ракетний полк у Білорусі
Покинута база ракетного полку

На базу ракетних військ прибував вертоліт зі складу ВПС Білорусі з російського командного центру.

12 червня до району села Черетянка (Житковицький район, Гомельська область) прилетів гелікоптер Мі-8 зі складу Військово-повітряних сил Білорусі. Раніше там базувався полк ракетних військ стратегічного значення. Про це повідомляє проєкт "Беларускі Гаюн".

Поряд із селом знаходився 369-й гвардійський ракетний Володимир-Волинський ордена Богдана Хмельницького полк під позивним "Сад". Спершу вертоліт приблизно о 14:20 вилетів з аеродрому в Мачулищах на територію колишньої частини 41738 біля села Волма, що в Мінській області. Там знаходиться командний центр білоруського угруповання ЗС РФ під назвою "Площадка 400 Купол".

вс Білорусі
Маршрут прямування вертольота

О 14:50 Мі-8 попрямував до ракетного полку, а назад повернувся приблизно о 17:00.

Наразі невідомо, чи розпочалися там роботи з ремонту. За наявними фото- та відеоматеріалами можна сказати, що поточний стан об'єктів непридатний хоч до якогось використання, варіантом можливо лише зносити і будувати на цьому місці спочатку. Водночас за останній тиждень до Білорусі прилітало кілька пасажирських літаків ВКС РФ Ту-134 та Ту-154Б.

Що відомо про ракетний полк?

Як пишуть автори, у відкритому доступі мало інформації про військовий об'єкт. Були знайдені фото за 2017 рік. За ними можна зрозуміти, що вся інфраструктура, зокрема платформа для розвантаження ядерних ракет, залізниця, казарми та склади у повністю непридатному стані.

Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік
Стан бази на 2017 рік

Раніше до складу полку входило два дивізіони з 8 пусковими установками для одноступеневих рідинних балістичних ракет наземного базування Р-12. Також на балансі знаходився ракетний комплекс РСД-10 "Піонер" і ракетний комплекс стратегічного призначення РТ-2ПМ "Тополь".

І якщо на території була платформа для завантаження ядерних ракет, то автори роблять висновок, що ядерні боєголовки там також були присутні.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, у Білорусі російські війська зосереджені в 10 містах.

Раніше в Міноборони Білорусі заявили про переведення армії з мирного на воєнний час.