В Черниговской области объявлена частичная эвакуация населения после обстрелов ВС РФ

Мирных граждан, как рассказывают в военной администрации, хотят эвакуировать из населенных пунктов Прилукского района из-за угрозы пожаров.

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В Черниговской области объявлена эвакуация населения после массированного ракетного удара ВС РФ по Прилукам. Эту информацию подтвердил глава департамента гражданской защиты и оборонной работы ОВА Сергей Болдырев.

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По его словам, эвакуация была объявлена в населенных пунктах Прилукского района Черниговской области.

[ + – ] В Черниговской области объявлена эвакуация населения из-за ракетных ударов по Прилукам

Гражданских хотят вывезти в безопасные регионы из-за угрозы пожаров после того, как ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Прилукам.

Болдырев в комментарии журналистам подчеркнул, что эвакуация населения будет проводиться в населенных пунктах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец.

[ + – ] В районе Прилук объявили эвакуацию мирного населения

Напомним, в понедельник 13 июня ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Прилукам Черниговской области. Руководитель областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус сообщал, что в населенном пункте было зафиксировано три прилета российских ракет, а информация о пострадавших и разрушениях в городе информация уточнялась.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетные удары по Донецкой области, используя сверхзвуковые ракеты. По данным МВД, оккупанты открывали огонь по 11 населенным пунктам, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Вместе с этим, пресс-центр Группировки Объединенных сил сообщил об успешной спецоперации ВСУ на Донбассе. В результате контрнаступления украинские военнослужащие не только освободили три населенных пункта Донецкой области, но и отодвинули линию фронта на 15 километров.