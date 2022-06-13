У Чернігівській області оголошено часткову евакуацію населення після обстрілів ЗС РФ

Мирних громадян, як розповідають у військовій адміністрації, хочуть евакуювати з населених пунктів Прилуцького району через загрозу пожеж.

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У Чернігівській області оголошено евакуацію населення після масованого ракетного удару ЗС РФ по Прилуках. Цю інформацію підтвердив голова департаменту цивільного захисту та оборонної роботи ОВА Сергій Болдирєв.

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За його словами, евакуацію було оголошено у населених пунктах Прилуцького району Чернігівської області.

[ + – ] У Чернігівській області оголошено евакуацію населення через ракетні удари по Прилуках

Цивільних хочуть вивезти в безпечні регіони через загрозу пожеж після того, як ЗС РФ здійснила масований ракетний удар по Прилуках.

Болдирєв у коментарі журналістам наголосив, що евакуація населення проводитиметься у населених пунктах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.

[ + – ] У районі Прилук оголосили евакуацію мирного населення

Нагадаємо, у понеділок 13 червня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Прилуках Чернігівської області. Керівник обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв, що в населеному пункті було зафіксовано три прильоти російських ракет, а інформація про постраждалих і руйнування у місті інформація уточнювалася.

Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали ракетних ударів по Донецькій області, використовуючи надзвукові ракети. За даними МВС, окупанти відкривали вогонь по 11 населених пунктах, унаслідок чого є загиблі та поранені серед мирного населення.

Водночас, пресцентр Угрупування Об'єднаних сил повідомив про успішну спецоперацію ЗСУ на Донбасі. Унаслідок контрнаступу українські військовослужбовці не лише звільнили три населені пункти Донецької області, а й відсунули лінію фронту на 15 кілометрів.