У Чернігівській області оголошено часткову евакуацію населення після обстрілів ЗС РФ
Мирних громадян, як розповідають у військовій адміністрації, хочуть евакуювати з населених пунктів Прилуцького району через загрозу пожеж.
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У Чернігівській області оголошено евакуацію населення після масованого ракетного удару ЗС РФ по Прилуках. Цю інформацію підтвердив голова департаменту цивільного захисту та оборонної роботи ОВА Сергій Болдирєв.
За його словами, евакуацію було оголошено у населених пунктах Прилуцького району Чернігівської області.
Цивільних хочуть вивезти в безпечні регіони через загрозу пожеж після того, як ЗС РФ здійснила масований ракетний удар по Прилуках.
Болдирєв у коментарі журналістам наголосив, що евакуація населення проводитиметься у населених пунктах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.
Нагадаємо, у понеділок 13 червня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Прилуках Чернігівської області. Керівник обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв, що в населеному пункті було зафіксовано три прильоти російських ракет, а інформація про постраждалих і руйнування у місті інформація уточнювалася.
Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали ракетних ударів по Донецькій області, використовуючи надзвукові ракети. За даними МВС, окупанти відкривали вогонь по 11 населених пунктах, унаслідок чого є загиблі та поранені серед мирного населення.
Водночас, пресцентр Угрупування Об'єднаних сил повідомив про успішну спецоперацію ЗСУ на Донбасі. Унаслідок контрнаступу українські військовослужбовці не лише звільнили три населені пункти Донецької області, а й відсунули лінію фронту на 15 кілометрів.