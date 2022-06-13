Страны Запада по-разному видят окончание российско-украинской войны — Reuters

Журналисты утверждают, что пока одни союзники подталкивают Киев к решению воевать до полного освобождения всех территорий, включая Крым, другие считают, что Украина должна смириться с оккупацией и пойти на переговоры с Россией.

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В то время как западные правительства борются с растущей инфляцией и ценами на энергоносители, некоторые страны, включая Италию и Венгрию, призвали к быстрому прекращению огня, пишет Reuters. Это может проложить путь к ослаблению санкций и прекращению блокады украинских портов, которая усугубила продовольственный кризис, бьющий по беднейшим слоям населения планеты.

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"Русские распространили нарратив о том, что это будет изнурительная война, мы должны сесть за стол переговоров и искать консенсус", — пояснил Reuters высокопоставленный украинский чиновник.

Среди союзников нет единства

Украина, Польша и страны Балтии предупреждают, что России нельзя доверять. Они уверены, что прекращение огня позволит РФ закрепить территориальные завоевания, перегруппироваться и в будущем начать новые атаки.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что хочет ослабить Россию, а президент Джо Байден призвал привлечь к ответственности за военные преступления российского президента Владимира Путина. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что нельзя принуждать Киев согласиться на невыгодное мирное соглашение и что Украина должна победить.

Германия и Франция настроены более двусмысленно. Там считают, что победы Путина нельзя допустить, но опасаются его поражения. В то же время эти страны поддерживают новые жесткие санкции.

"Вопрос заключается в том, вернемся ли мы к холодной войне или нет. В этом разница между Байденом, Джонсоном и нами", — сказал помощник президента Франции Эммануэля Макрона.

[ + – ] Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона Фото: РИА Новости

Reuters предполагает, что разногласия между союзниками Украины могут стать более заметными, поскольку санкции и война сказываются на мировой экономике. Это чревато негативной реакцией жителей западных стран и играет на руку Путину.

"С самого начала было ясно, что со временем будет все труднее и труднее — наступает усталость от войны, — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. — Есть разница между теми странами, у которых соседи намного лучше, чем у нас, и у кого не такая история, как у стран Балтии и Польши".

Зачем Макрон и Шольц звонят Путину

Эмманюэль Макрон предупредил, что мир не должен "унижать" Россию, как это произошло с Германией в 1918 году. Он, как и канцлер Германии Олаф Шольц, поддерживает связи с Кремлем, вызывая возмущение более "ястребиных" стран. Президент Польши уже сравнил постоянные звонки Макрона в Кремль с разговорами с Гитлером во время Второй мировой войны.

Французский президент считает, что все равно после войны миру придется иметь дело с Путиным, если только в России не произойдет дворцовый переворот, пояснил помощник Макрона. Канцлер Шольц при этом утверждает, что во время разговоров российскому президенту посылали твердые и четкие сигналы: санкции с России не снимут, если Путин не выведет войска и не согласится на приемлемое для Киева мирное соглашение.

Некоторые французские дипломаты сомневаются в том, что Макрон поступает верно, так как рискует оттолкнуть Украину и восточноевропейских союзников, пишет Reuters.

Как реагирует Украина

Благодарная Западу за поддержку, Украина возмущается предложениями поступиться территориями ради подписания соглашения о прекращении огня. В Киеве иногда задаются вопросом, должным ли образом ее союзники объединились против РФ.

Предложение Макрона не допустить унижения России побудило министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу предупредить, что Франция только унижает себя, а отношения Киева с Шольцем были довольно холодными, констатирует Reuters. Издание цитирует высокопоставленного украинского чиновника, который сожалеет, что в Евросоюзе нет своего Черчилля.

Однако помощник французского президента уверяет, что в действиях Макрона нет попыток уступок Путину или России. По его словам, Франция хочет, чтобы Украина победила, вернула свои территории, а диалог с российским президентом заключается "не в компромиссе, а в том, чтобы говорить то, что мы видим".

Немцы боятся затягивания войны

Представитель администрации США заявил Reuters, что Вашингтон скептически относится к обещаниям России добросовестно выполнять договоренности, и отрицает при этом наличие "стратегических различий" между союзниками. По словам представителя Госдепартамента, США, работая вместе с союзниками, принесли пользу Украине — санкциями, поставками оружия и другими мерами — несмотря на то, что еще до вторжения скептики ставили под сомнение единство Запада.

Чиновник уверяет, что главная цель союзников заключается в том, чтобы Украина получила сильную позицию для переговоров. По его словам, США не намерены добиваться смены власти в России, но хотят ослабить ее до такой степени, чтобы новое нападение на Украину стало невозможным.

Однако источники в правительстве Германии считают, что добиться этой цели будет проблематично. Кроме того, они обеспокоены тем, что кое-кто на Западе подстрекает Украину к нереалистичным военным целям, в том числе к возвращению Крыма, что может затянуть войну.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет воевать до тех пор, пока Российская Федерация не проиграет и не выведет свои войска с нашей территории. В мае Подоляк раскритиковал Евросоюз, который, несмотря на войну, продолжал покупать энергоносители в РФ, выплачивая агрессору миллиард евро в день.