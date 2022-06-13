Країни Заходу по-різному бачать закінчення російсько-української війни, — Reuters

Журналісти стверджують, що поки що одні союзники підштовхують Київ до рішення воювати до повного звільнення всіх територій, включаючи Крим, інші вважають, що Україна має змиритися з окупацією та піти на переговори з Росією.

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Тоді, коли західні уряди борються зі зростаючою інфляцією та цінами на енергоносії, деякі країни, включаючи Італію та Угорщину, закликали до швидкого припинення вогню, пише Reuters. Це може прокласти шлях до послаблення санкцій і припинення блокади українських портів, яка посилила продовольчу кризу, що б'є по найбідніших верствах населення планети.

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"Російські поширили наратив про те, що це буде виснажлива війна, ми повинні сісти за стіл переговорів і шукати консенсус", — пояснив Reuters високопосадовець.

Серед союзників немає єдності

Україна, Польща та країни Балтії попереджають, що Росії не можна довіряти. Вони впевнені, що припинення вогню дозволить РФ закріпити територіальні завоювання, перегрупуватись і в майбутньому розпочати нові атаки.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що хоче послабити Росію, а президент Джо Байден закликав притягнути до відповідальності за воєнні злочини російського президента Володимира Путіна. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що не можна змушувати Київ погодитись на невигідну мирну угоду і що Україна має перемогти.

Німеччина та Франція налаштовані більш двозначно. Там вважають, що перемоги Путіна не можна допустити, але побоюються його поразки. Водночас, ці країни підтримують нові жорсткі санкції.

"Питання полягає в тому, чи повернемось ми до холодної війни чи ні. У цьому різниця між Байденом, Джонсоном і нами", — сказав помічник президента Франції Емманюеля Макрона.

[ + – ] Переговори Володимира Путіна та Емманюеля Макрона Фото: РИА Новости

Reuters припускає, що розбіжності між союзниками України можуть стати помітнішими, оскільки санкції та війна позначаються на світовій економіці. Це загрожує негативною реакцією жителів західних країн і грає на руку Путіну.

"З самого початку було ясно, що з часом буде все важче і важче — настає втома від війни, — сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. — Є різниця між тими країнами, в яких сусіди набагато кращі, ніж у нас, і в кого не така історія, як у країн Балтії та Польщі".

Навіщо Макрон та Шольц дзвонять Путіну

Емманюель Макрон попередив, що світ не повинен "принижувати" Росію, як це сталося з Німеччиною у 1918 році. Він, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, підтримує зв'язки з Кремлем, викликаючи обурення більш "яструбиних" країн. Президент Польщі вже порівняв постійні дзвінки Макрона до Кремля з розмовами із Гітлером під час Другої світової війни.

Французький президент вважає, що все одно після війни світові доведеться мати справу з Путіним, якщо в Росії не відбудеться палацовий переворот, пояснив помічник Макрона. Канцлер Шольц при цьому стверджує, що під час розмов російському президентові надсилали тверді та чіткі сигнали: санкції з Росії не знімуть, якщо Путін не виведе війська і не погодиться на прийнятну для Києва мирну угоду.

Деякі французькі дипломати сумніваються в тому, що Макрон чинить правильно, оскільки ризикує відштовхнути Україну та східноєвропейських союзників, пише Reuters.

Як реагує Україна

Вдячна Заходу за підтримку Україна обурюється пропозиціями поступитися територіями заради підписання угоди про припинення вогню. У Києві іноді запитують, чи належним чином її союзники об'єдналися проти РФ.

Пропозиція Макрона не допустити приниження Росії спонукала міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу попередити, що Франція лише принижує себе, а відносини Києва із Шольцем були досить холодними, констатує Reuters. Видання цитує високопоставленого українського чиновника, який шкодує, що у Євросоюзі немає свого Черчилля.

Проте помічник французького президента запевняє, що у діях Макрона немає спроб поступок Путіну чи Росії. За його словами, Франція хоче, щоб Україна перемогла, повернула свої території, а діалог із російським президентом полягає "не в компромісі, а у тому, щоб говорити про те, що ми бачимо".

Німці бояться затягування війни

Представник адміністрації США заявив Reuters, що Вашингтон скептично ставиться до обіцянок Росії сумлінно виконувати домовленості, і заперечує наявність "стратегічних відмінностей" між союзниками. За словами представника Держдепартаменту, США, працюючи разом із союзниками, принесли користь Україні — санкціями, постачанням зброї та іншими заходами — незважаючи на те, що ще до вторгнення скептики ставили під сумнів єдність Заходу.

Чиновник запевняє, що головною метою союзників є те, щоб Україна отримала сильну позицію для переговорів. За його словами, США не мають наміру домагатися зміни влади в Росії, але хочуть послабити її настільки, щоб новий напад на Україну став неможливим.

Проте джерела в уряді Німеччини вважають, що досягти цієї мети буде проблематично. Крім того, вони стурбовані тим, що дехто на Заході підбурює Україну до нереалістичних військових цілей, зокрема повернення Криму, що може затягнути війну.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна воюватиме доти, доки Російська Федерація не програє і не виведе свої війська з нашої території. У травні Подоляк розкритикував Євросоюз, який, незважаючи на війну, продовжував купувати енергоносії у РФ, виплачуючи агресору мільярд євро на день.