Кибервоенные и капелланы: в Вооруженных Силах Украины появились новые специальности, — Минобороны

Минобороны утвердило в Вооруженных Силах Украины семь новых специальностей. Специальности относятся к двум направлениям — кибервойна и капелланство.

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Министерство обороны Украины приказом №103 от 06.04.2022 г. внесло изменения в список военно-учетных специальностей лиц офицерского состава в Вооруженных Силах Украины.

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Таким образом, было добавлено пять новых специальностей офицерского состава, касающихся кибервойны и капелланства:

Организация и ведение киберборьбы (160 000);

Применение подразделений киберразведки (160100);

Применение подразделений киберзащиты (160200);

Применение подразделений кибервоздействия (160300);

Военная капелланская деятельность (392000).

Военно-учетная специальность (ВУС) "Военная капелланская деятельность" 329000 также была добавлена в Перечень ВУС, по которым может быть присвоено первичное военное звание младшего лейтенанта запаса.

Еще две специальности сержантского состава были добавлены приказом Министерства обороны Украины №107 от 12.04.2022 г.:

Специальность 605 "Подразделений киберборьбы (киберразведки, киберзащиты, кибердии)";

Специальность 916 "Военной капелланской деятельности".

Согласно этому приказу предусмотрены штатные должности оператора, старшего оператора и помощника военного капеллана.

Напомним, Фокус писал о том, что в Интернациональном легионе на стороне Украины воюют представители 55 стран. Среди них больше всего граждан США, Великобритании, Канады и Польши.

Также на стороне Украины воюет подразделение, сформированное из россиян. Легион "Свобода России" был создан для россиян, которые решили сражаться на стороне Украины.