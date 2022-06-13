UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Кибервоенные и капелланы: в Вооруженных Силах Украины появились новые специальности, — Минобороны

247
ВСУ, специальности, приказ минобороны
Фото: ВСУ | В Вооруженных Силах Украины появились новые специальности.

Минобороны утвердило в Вооруженных Силах Украины семь новых специальностей. Специальности относятся к двум направлениям — кибервойна и капелланство.

Министерство обороны Украины приказом №103 от 06.04.2022 г. внесло изменения в список военно-учетных специальностей лиц офицерского состава в Вооруженных Силах Украины.

Таким образом, было добавлено пять новых специальностей офицерского состава, касающихся кибервойны и капелланства:

  • Организация и ведение киберборьбы (160 000);
  • Применение подразделений киберразведки (160100);
  • Применение подразделений киберзащиты (160200);
  • Применение подразделений кибервоздействия (160300);
  • Военная капелланская деятельность (392000).

Военно-учетная специальность (ВУС) "Военная капелланская деятельность" 329000 также была добавлена в Перечень ВУС, по которым может быть присвоено первичное военное звание младшего лейтенанта запаса.

Еще две специальности сержантского состава были добавлены приказом Министерства обороны Украины №107 от 12.04.2022 г.:

  • Специальность 605 "Подразделений киберборьбы (киберразведки, киберзащиты, кибердии)";
  • Специальность 916 "Военной капелланской деятельности".

Согласно этому приказу предусмотрены штатные должности оператора, старшего оператора и помощника военного капеллана.

Напомним, Фокус писал о том, что в Интернациональном легионе на стороне Украины воюют представители 55 стран. Среди них больше всего граждан США, Великобритании, Канады и Польши.

Также на стороне Украины воюет подразделение, сформированное из россиян. Легион "Свобода России" был создан для россиян, которые решили сражаться на стороне Украины.