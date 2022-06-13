Кібервійськові та капелани: у Збройних Силах України з'явилися нові спеціальності, — Міноборони

Міноборони затвердило у Збройних Силах України сім нових спеціальностей. Спеціальності належать до двох напрямків — кібервійна та капеланство.

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Міністерство оборони України наказом №103 від 06.04.2022 р. внесло зміни до переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу у Збройних Силах України.

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Таким чином було додано п'ять нових спеціальностей офіцерського складу, які стосуються кібервійни та капеланства:

Організація та ведення кіберборотьби (160000);

Застосування підрозділів кіберрозвідки (160100);

Застосування підрозділів кіберзахисту (160200);

Застосування підрозділів кібервпливу (160300);

Військаова капеланська діяльність (392000).

Військово-облікову спеціальність (ВОС) "Військова капеланська діяльність" 329000 також було додано до Переліку ВОС, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

Ще дві спеціальності сержантського складу було додано наказом Міністерства оборони України №107 від 12.04.2022 р.:

Спеціальність 605 "Підрозділів кіберборотьби (кіберрозвідки, кіберзахисту, кібердії)";

Спеціальність 916 "Військової капеланської діяльності".

За цим же наказом передбачені штатні посади оператора, старшого оператора та помічника військового капелана.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в Інтернаціональному легіоні на боці України воюють представники 55 країн. Серед них найбільше громадян США, Великобританії, Канади та Польщі.

Також на боці України воює підрозділ, який сформований з росіян. Легіон "Свобода Росії" було створено для тих росіян, які вирішили битися на стороні України.