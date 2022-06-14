Оккупанты в Херсонской области жалуются на медиков, которые не хотят сотрудничать

Коллаборант Кирилл Стремоусов рассказал о "саботаже" глав ОТГ, педагогов и врачей, которые отказываются работать на захватчиков и ждут освобождения региона. Ставленник россиян пригрозил им "наказанием".

Коллаборант Кирилл Стремоусов, называющий себя "заместителем главы военной государственной администрации" Херсонской области, пожаловался на глав ОТГ, учителей и медиков, которые не хотят сотрудничать с оккупационными властями и ждут освобождения региона. Об этом он рассказал в своем сегодняшнем обращении в Telegram-канале.

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Стремоусов, в частности, сообщил о "саботаже" руководителей некоторых объединенных территориальных громад, в том числе Виноградовской и Юбилейной.

"Я скажу некоторым деятелям, которые искренне верят, что освобождение уже близко, нам это вообще не интересно, и мы на это не обращаем внимания", — прокомментировал российский ставленник.

Также, по его словам, доктора в регионе "игнорируют свои клятвы и свою верность народу Украины", отказываясь работать под оккупацией.

"Мы еще раз говорим, что это бесполезная трата времени. Более того, это достаточно неправильно сказывается на вашей деятельности", — высказался коллаборант.

При этом Стремоусов пригрозил главам ОТГ, педагогам и медикам неким "наказанием".

"Все те, кто саботирует работу на местах, все те, кто не дает в селах конкретной четкой позиции относительно нашего будущего развития в составе Российской Федерации, вы будете в ближайшее время отстранены, многие из вас будут просто наказаны, потому что так нельзя", — добавил "замглавы ВГА".

Также Стремоусов попросил "дать ему людей", чтобы он смог "решить проблемы", связанные с отсутствием воды и продуктов в регионе.

Напомним, 13 июня Владимир Зеленский в своем обращении рассказал об освобождении части громад в Херсонской области. Президент заверил, что наступление оккупантов на юге Украины остановлено, однако угроза для Николаева, Запорожья и Днепропетровска остается.

Ранее Фокус писал о том, что жители Херсона и Мелитополя не торопятся получать паспорта России. В Херсоне российские паспорта захотели получить только 23 человека в основном из числа местных коллаборационистов, в Мелитополе — лишь 30 человек.