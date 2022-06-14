Окупанти в Херсонській області скаржаться на медиків, які не хочуть співпрацювати

Колаборант Кирило Стремоусов розповів про "саботаж" голів ОТГ, педагогів і лікарів, які відмовляються працювати на загарбників і чекають на звільнення регіону. Ставник росіян пригрозив їм "покаранням".

Колаборант Кирило Стремоусов, який називає себе "заступником голови військової державної адміністрації" Херсонської області, поскаржився на голів ОТГ, вчителів і медиків, які не хочуть співпрацювати з окупаційною владою та чекають на звільнення регіону. Про це він розповів у своєму сьогоднішньому зверненні у Telegram-каналі.

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Стремоусов, зокрема, повідомив про "саботаж" керівників деяких об'єднаних територіальних громад, зокрема Виноградівської та Ювілейної.

"Я скажу деяким діячам, які щиро вірять, що визволення вже близько, нам це взагалі не цікаво, і ми на це не звертаємо уваги", — прокоментував російський ставленик.

Також, за його словами, лікарі у регіоні "ігнорують свої клятви та свою вірність народу України", відмовляючись працювати під окупацією.

"Ми ще раз говоримо, що це марна трата часу. До того ж, це досить неправильно впливає на вашу діяльність", — висловився колаборант.

Водночас Стремоусов пригрозив главам ОТГ, педагогам і медикам якимось "покаранням".

"Усі ті, хто саботує роботу на місцях, всі ті, хто не дає в селах конкретної чіткої позиції щодо нашого майбутнього розвитку в складі Російської Федерації, ви будете найближчим часом усунуті, багато хто з вас буде просто покараний, тому що так не можна", — додав "заступник голови ВЦА".

Також Стремоусов попросив "дати йому людей", щоб він зміг "вирішити проблеми", пов'язані з відсутністю води та продуктів у регіоні.

Нагадаємо, 13 червня Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про звільнення частини громад у Херсонській області. Президент запевнив, що наступ окупантів на півдні України зупинено, проте загроза для Миколаєва, Запоріжжя і Дніпропетровська залишається.

Раніше Фокус писав про те, що жителі Херсона та Мелітополя не поспішають отримувати паспорти Росії. У Херсоні російські паспорти захотіли отримати лише 23 особи переважно серед місцевих колабораціоністів, у Мелітополі — лише 30 осіб.