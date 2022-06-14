Боевых робособак Vision 60 научили плавать, но есть проблема (фото)
Разработчики установили роботу "хвост", который приводит его к движению в воде. Это позволит существенно расширить его применение в военных и спасательных операциях.
Компания Ghost Robotics обучила своих робособак Vision 60 плаванию. Для этого они устанавливают на него специальный модуль. Об этом сообщает The War Zone.
Робособак разработчики называют модульными платформами, которые легко адаптируются к широкому спектру задач, в том числе в качестве вооруженных вариантов с винтовками. Теперь компания еще больше расширила функционал Vision 60, установив на него специальных "хвост" — водометный движитель от Onyx Industries.
"Робот помогает военным, правоохранительным органам и корпоративным клиентам на суше, а теперь с добавлением Nautical Autonomous Unmanned Tail он может помочь и в воде", — указывается в презентации новой версии робопса.
На данный момент открытых данных о производительности и других возможностях плавающих роботов нет. Однако известно, что ключевой проблемой для морской версии является срок службы батареи, которая быстрее выходит из строя.
В дальнейшем разработчики хотят придать движению и лапы под водой. Сейчас, судя по всему, робот передвигается в воде только за счет двигателя. Сам он защищен по стандарту IP67. Цифра 6 означает, что двигатель полностью защищен от воздействия пыли, а 7, что "хвост" выдержал временное погружение в воду на глубину от 15 сантиметров до 1 метра в течение 30 минут.
Возможность работы робопса под водой может существенно расширить его функционал в военных операциях. Например, в военном контексте это может дать даже относительно небольшому подразделению возможность разведать ситуацию на противоположном берегу водоема, прежде чем пытаться его пересечь.
Напомним, в октябре 2021 года в США показали снайперскую версию робопса Vision 60. Также сообщалось, что американские военные планируют применять робопсов для патрулирования границы с Мексикой.