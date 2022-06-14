Боевых робособак Vision 60 научили плавать, но есть проблема (фото)

Разработчики установили роботу "хвост", который приводит его к движению в воде. Это позволит существенно расширить его применение в военных и спасательных операциях.

Компания Ghost Robotics обучила своих робособак Vision 60 плаванию. Для этого они устанавливают на него специальный модуль. Об этом сообщает The War Zone.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Робособак разработчики называют модульными платформами, которые легко адаптируются к широкому спектру задач, в том числе в качестве вооруженных вариантов с винтовками. Теперь компания еще больше расширила функционал Vision 60, установив на него специальных "хвост" — водометный движитель от Onyx Industries.

"Робот помогает военным, правоохранительным органам и корпоративным клиентам на суше, а теперь с добавлением Nautical Autonomous Unmanned Tail он может помочь и в воде", — указывается в презентации новой версии робопса.

На данный момент открытых данных о производительности и других возможностях плавающих роботов нет. Однако известно, что ключевой проблемой для морской версии является срок службы батареи, которая быстрее выходит из строя.

В дальнейшем разработчики хотят придать движению и лапы под водой. Сейчас, судя по всему, робот передвигается в воде только за счет двигателя. Сам он защищен по стандарту IP67. Цифра 6 означает, что двигатель полностью защищен от воздействия пыли, а 7, что "хвост" выдержал временное погружение в воду на глубину от 15 сантиметров до 1 метра в течение 30 минут.

Возможность работы робопса под водой может существенно расширить его функционал в военных операциях. Например, в военном контексте это может дать даже относительно небольшому подразделению возможность разведать ситуацию на противоположном берегу водоема, прежде чем пытаться его пересечь.

Напомним, в октябре 2021 года в США показали снайперскую версию робопса Vision 60. Также сообщалось, что американские военные планируют применять робопсов для патрулирования границы с Мексикой.