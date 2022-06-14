Бойових робособак Vision 60 навчили плавати, але є проблема (фото)

Розробники встановили роботу "хвіст", що дозволяє йому рухатися у воді. Це допомагає суттєво розширити його застосування у військових та рятувальних операціях.

Компанія Ghost Robotics навчила своїх робособак Vision 60 плавати. І тому вони встановлюють на нього спеціальний модуль. Про це повідомляє The War Zone.

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Робособак розробники називають модульними платформами, які легко адаптуються до широкого спектра завдань, зокрема як озброєні варіанти з гвинтівками. Тепер компанія ще більше розширила функціонал Vision 60, встановивши на нього спеціальний "хвіст" — водометний рушій від Onyx Industries.

"Робот допомагає військовим, правоохоронним органам та корпоративним клієнтам на суші, а тепер із додаванням Nautical Autonomous Unmanned Tail він може допомогти й у воді", — вказується в презентації нової версії робопса.

На цей час відкритих даних про продуктивність та інші можливості плаваючих роботів немає. Однак відомо, що основною проблемою для морської версії є термін служби батареї, яка швидше виходить із ладу.

Надалі розробники хочуть надати руху лапам під водою. Зараз, зважаючи на все, робот пересувається у воді тільки двигуном. Сам він захищений за стандартом IP67. Цифра 6 означає, що двигун повністю захищений від дії пилу, а 7, що "хвіст" витримав тимчасове занурення у воду на глибину від 15 сантиметрів до 1 метра протягом 30 хвилин.

Можливість роботи робопса під водою може значно розширити його функціонал у військових операціях. Наприклад, у військовому контексті це може дати навіть відносно невеликому підрозділу можливість розвідати ситуацію на протилежному березі водоймища, перш ніж намагатися її перетнути.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року у США показали снайперську версію робопса Vision 60. Також повідомлялося, що американські військові планують застосовувати робопсів для патрулювання кордону з Мексикою.