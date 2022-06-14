Украинцы нуждаются в техподдержке американских ПТРК Javelin — The Washington Post

По словам журналистов, отсутствие техподдержки со стороны производителя Javelin дорого обходится бойцам ВСУ, так как комплексы могут подвести в самый неподходящий момент.

У украинских солдат возникла проблема: ПТРК Javelin — сложное, привередливое оборудование, чья стоимость исчисляется шестизначной суммой, — не работали, и никто в подразделении не мог их починить, пишет The Washington Post.

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Украинцы обратились за помощью к двум американцам, которые сумели отремонтировать один ПТРК с помощью деталей от геймпада, рассказал ветеран американской армии и инструктор-доброволец Марк Хейворд. По его словам, другие комплексы считались сломанными, пока не выяснилось, что на самом деле проблема была в корявом переводе инструкции к Javelin через Google Translate.

Хейворд удивлен, что Пентагон, отправив в Украину более 5 тыс. ПТРК Javelin, не подумал о техподдержке, чтобы украинцы могли получать помощь сразу же, как только возникнет такая необходимость. Украинские командиры и западные добровольцы говорят, что бойцам не хватает учебных модулей, запасных батарей и других предметов первой необходимости, которые предоставляют американским военным.

Сложная техника

Javelin — мощное оружие, его управляемые ракеты могут пробить броню танка с расстояния до 4 км. Но эти комплексы гораздо сложнее использовать, чем другие ПТРК: руководство пользователя состоит из 258 страниц, подчеркивает The Washington Post.

Хейворд открыл несколько ящиков с ПТРК и убедился, что в них нет карточек с номером телефона, по которому можно проконсультироваться, если оружие неисправно. Инструкторы, обучающие украинских солдат, сказали ему, что им ничего неизвестно о какой-либо линии поддержки производителя Javelin компании Lockheed.

Ускоренный курс обучения

По словам Марка Хейворда, при поставках ПТРК украинцам также не дают две компьютерные программы, которые армия США считает основополагающими для обучения обращению с Javelin. Одна из них обучает базовым навыкам, в ней подробно описана последовательность запуска ракеты. Другую американские войска используют во время учений, имитирующих боевые действия.

[ + – ] Американские солдаты обучаются обращению с Javelin 80 часов, в том числе на компьютерном симуляторе

Брэдли Кроуфорд, ветеран армии, помогающий обучать украинских военнослужащих обращению с Javelin и другим оружием, сказал, что учебные программы запросили более месяца назад. Однако он так и не увидел их в Украине.

Украинский офицер, находящийся на юге страны, сообщил The Washington Post, что его подразделение запросило тренажеры в конце апреля, но не получили их. По его словам, украинские солдаты как правило справляются с освоением этого типа оружия, но многие из них прошли сокращенные курсы обучения, обычно длящиеся менее двух дней. Учебный курс по использованию Javelin в армии США составляет 80 часов.

"Обучение имеет решающее значение, — сказал собеседник The Washington Post. — Мы должны быть в состоянии поразить 100% целей. У нас не так много "джавелинов", чтобы просто выбросить один и взять другой".

Хейворд вспоминает, как в марте ему прямо с поля боя позвонил солдат. Укрывшись за небольшим холмом от танка, он спрашивал совета, что делать с вышедшим из строя ПТРК. Инструктор не смог диагностировать проблему по телефону, поэтому солдату пришлось бежать. Что с ним было потом, Хейворд не знает.

Почему украинцев учат добровольцы

Марк Хейворд уверен, что либо компания-производитель Lockheed, либо американские военные должны обеспечить возможность получать видеозвонки от украинских подразделений, чтобы отвечать на возникающие технические вопросы.

Хейворд также критикует решение президента США Джо Байдена отозвать 200 военнослужащих Национальной гвардии, которые накануне вторжения России обучали украинских солдат. Поэтому обучать украинцев приходится добровольцам, многие из которых являются ветеранами американской армии. Он считает это неправильным, так как пока есть задержки с обучением, жизни бойцов ВСУ продолжают подвергаться риску.

Напомним, согласно одобренному пакету военной помощи США, в Украину отправят более 6500 Javelin и более 1400 ПЗРК Stinger, а также новую партию дронов-убийц Switchblade.

В марте в Пентагоне сообщили, что украинские военные установили рекорд в эффективности использования противотанковых комплексов Javelin: на 112 выстрелов пришлось 100 точных попаданий в цель.