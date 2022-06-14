Українці потребують техпідтримки американських ПТРК Javelin — The Washington Post

За словами журналістів, відсутність техпідтримки з боку виробника Javelin дорого обходиться бійцям ЗСУ, тому що комплекси можуть підвести в невідповідний момент.

В українських солдатів виникла проблема: ПТРК Javelin — складне, вибагливе обладнання, вартість якого обчислюється шестизначною сумою, — не працювали, і ніхто в підрозділі не міг їх полагодити, пише The Washington Post.

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Українці звернулися за допомогою до двох американців, які зуміли відремонтувати один ПТРК за допомогою деталей від геймпада, розповів ветеран американської армії та інструктор-доброволець Марк Хейворд. За його словами, інші комплекси вважали зламаними, поки не з'ясувалося, що насправді проблема була в кострубатому перекладі інструкції до Javelin через Google Translate.

Хейворд здивований, що Пентагон, відправивши в Україну понад 5 тис. ПТРК Javelin, не подумав про техпідтримку, щоб українці могли отримувати допомогу одразу ж, як виникне така необхідність. Українські командири та західні добровольці кажуть, що бійцям не вистачає навчальних модулів, запасних батарей та інших предметів першої потреби, які надають американським військовим.

Складна техніка

Javelin — потужна зброя, її керовані ракети можуть пробити броню танка з відстані 4 км. Але ці комплекси набагато складніше використовувати, ніж інші ПТРК: інструкція для користувача складається з 258 сторінок, наголошує The Washington Post.

Хейворд відкрив кілька ящиків із ПТРК і переконався, що в них немає карток із номером телефону, за яким можна проконсультуватися, якщо зброя несправна. Інструктори, які навчають українських солдатів, сказали йому, що їм нічого невідомо про якусь лінію підтримки виробника Javelin компанії Lockheed.

Прискорений курс навчання

За словами Марка Хейворда, під час постачання ПТРК українцям також не дають дві комп'ютерні програми, які армія США вважає основними для навчання поводженню з Javelin. Одна їх навчає базових навичок, у ній докладно описана послідовність запуску ракети. Іншу американські війська використовують під час навчань, що імітують бойові дії.

[ + – ] Американські солдати навчаються поводженню з Javelin 80 годин,зокрема на комп'ютерному симуляторі

Бредлі Кроуфорд, ветеран армії, який допомагає навчати українських військовослужбовців поводженню з Javelin та іншою зброєю, сказав, що навчальні програми запросили понад місяць тому. Проте, він так і не побачив їх в Україні.

Український офіцер, який знаходиться на півдні країни, повідомив The Washington Post, що його підрозділ запросив тренажери наприкінці квітня, але не отримав їх. За його словами, українські солдати зазвичай справляються з освоєнням цього типу зброї, але багато з них пройшли скорочені курси навчання, які зазвичай тривають менш як два дні. Навчальний курс використання Javelin в армії США становить 80 годин.

"Навчання має вирішальне значення, — сказав співрозмовник The Washington Post. — Ми повинні бути в змозі вразити 100% цілей. У нас не так багато "джавелінів", щоб просто викинути одну і взяти іншу".

Хейворд згадує, як у березні йому прямо з поля бою зателефонував солдат. Сховавшись за невеликим пагорбом від танка, він питав поради, що робити з ПТРК, що вийшов з ладу. Інструктор не зміг діагностувати проблему телефоном, тому солдатові довелося тікати. Що з ним було потім, Хейворд не знає.

Чому українців вчать добровольці

Марк Хейворд упевнений, що або компанія-виробник Lockheed, або американські військові повинні забезпечити можливість отримувати відеодзвінки від українських підрозділів, щоб відповідати на технічні питання.

Хейворд також критикує рішення президента США Джо Байдена відкликати 200 військовослужбовців Національної гвардії, які напередодні вторгнення Росії навчали українських солдатів. Тому навчати українців доводиться добровольцям, багато з яких є ветеранами американської армії. Він вважає це неправильним, оскільки поки є затримки з навчанням, життя бійців ЗСУ продовжують наражатися на ризик.

Нагадаємо, згідно зі схваленим пакетом військової допомоги США, в Україну відправлять понад 6500 Javelin та понад 1400 ПЗРК Stinger, а також нову партію дронів-вбивць Switchblade.

У березні в Пентагоні повідомили, що українські військові встановили рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Javelin: на 112 пострілів припало 100 точних влучень у ціль.