В кафе, а не на поле боя: стали известны новые детали смерти российского генерала Кутузова

По словам соглавы "Правой справи" Дмитрия Снегирева, Роман Кутузов мог погибнуть в кафе "Кавказ" в Луганске, а не где-то под трассой Бахмут-Лисичанск, как утверждали росСМИ.

Генерал-майор ВС РФ Роман Кутузов погиб не в результате артиллерийского удара ВСУ на Луганщине, а в кафе в оккупированном Луганске. Об этом сообщил соглава гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев в комментарии "Главкому".

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По его словам, 30 мая в кафе "Кавказ" на улице Ленина в Луганске произошел взрыв, из-за которой начался пожар. По сообщениям местных источников, во время происшествия в помещении находились высокопоставленные офицеры РФ.

В тот же день в городе был зафиксирован кортеж из российских внедорожников и машины скорой помощи. Они двигались в сторону аэродрома. Днем с него вылетел вертолет в сторону РФ.

На момент взрыва в помещении, по словам Снегирева, проходило совещание военно-политического руководство оккупационных администраций ОРДЛО.

"Российские СМИ начали распространять откровенные фейки о том, что Кутузов якобы лично поднимал в атаку бойцов и умер от огня украинской артиллерии. Однако эта информация не соответствует действительности. Скорее всего, он получил ранение в кафе "Кавказ" на момент взрыва и скончался уже в больнице на территории РФ", – отметил эксперт.

Напомним, 5 июня стало известно о том, что погиб генерал-майор Роман Кутузов. Первоочередная версия заключалась в том, что он якобы погиб рядом с трассой Бахмут-Лисичанск в результате удара ВСУ.

1 июня ВСУ ликвидировали подполковника кадыровского полка спецназначения Заура Димаева.