У кафе, а не на полі бою: відомі нові деталі смерті російського генерала Кутузова

За словами глави "Правої справи" Дмитра Снєгирьова, Роман Кутузов міг загинути в кафе "Кавказ" у Луганську, а не десь під трасою Бахмут-Лисичанськ, як стверджували росЗМІ.

Генерал-майор ЗС РФ Роман Кутузов загинув не внаслідок артилерійського удару ЗСУ на Луганщині, а в кафе в окупованому Луганську. Про це повідомив глава громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов у коментарі "Главкому".

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За його словами, 30 травня в кафе "Кавказ" на вулиці Леніна в Луганську стався вибух, через який почалася пожежа. За повідомленнями місцевих джерел, під час події у приміщенні перебували високопоставлені офіцери РФ.

Того ж дня у місті зафіксовано кортеж із російських позашляховиків та машини швидкої допомоги. Вони рухалися в бік аеродрому. Вдень з нього вилетів гелікоптер у бік РФ.

На момент вибуху у приміщенні, за словами Снєгирьова, проходила нарада військово-політичного керівництва окупаційних адміністрацій ОРДЛО.

"Російські ЗМІ почали поширювати відверті фейки про те, що Кутузов нібито особисто підіймав в атаку бійців і помер від вогню української артилерії. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Найімовірніше, він отримав поранення в кафе "Кавказ" на момент вибуху і помер уже в лікарні на території РФ", — зазначив експерт.

Нагадаємо, 5 червня стало відомо про те, що загинув генерал-майор Роман Кутузов. Першочергова версія полягала в тому, що він нібито загинув поряд із трасою Бахмут-Лисичанськ унаслідок удару ЗСУ.

1 червня ЗСУ ліквідували підполковника кадировського полку спецпризначення Заура Дімаєва.