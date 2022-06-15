Россия возлагает на Запад ответственность за отсутствие мира на Донбассе, — МИД РФ

По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, страна-агрессор поставит точку в войне в Украине "там, где нужно Москве", и будет "намертво стоять на своих позициях".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сделал ряд заявлений относительно войны в Украине и положения в мире страны-агрессора. Об этом пишет российское пропагандистское издание "Известия".

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В частности, российский дипломат заявил, что Россия возлагает на западные страны ответственность за то, что "в Донбасс до сих пор не пришел мир".

"Россия крайне негативно относится к поставкам Украине Вашингтоном тяжелых вооружений, включая РСЗО, и эта позиция доносится до США", — цитирует замглавы МИД издание.

По словам Рябкова, США и "их подпевалы" не могут диктовать свои правила на многих международных площадках, поэтому Россию якобы "невозможно изолировать".

Также он подчеркнул, что страна-агрессор якобы "отрицает саму идеологию применения ядерного оружия", в то время, как "США ее придерживаются".

"Москва надеется, что Западу хватит ума не применять ядерное оружие в Украине", — высказался российский дипломат.

Среди прочего, замглавы МИД также отметил, что Россия поставит точку в войне в Украине "там, где нужно Москве", и будет "намертво стоять на своих позициях".

Напомним, с новым агрессивным заявлением выступил бывший президент и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В частности, он сказал, что через два года Украины уже может не существовать на карте мира.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что поставки Украине РСЗО HIMARS могут привести к столкновению России и США. Российские политологи расценили такое заявление, как готовность нанести удар по территории США с подводных лодок, находящихся на дежурстве в Атлантическом океане.