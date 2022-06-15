Росія покладає на Захід відповідальність за відсутність миру на Донбасі, — МЗС РФ

За словами заступника глави МЗС Сергія Рябкова, країна-агресор поставить крапку у війні в Україні "там, де потрібно Москві", і "намертво стоятиме на своїх позиціях".

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зробив низку заяв щодо війни в Україні та положення у світі країни-агресора. Про це пише російське пропагандистське видання "Известия".

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Зокрема, російський дипломат заявив, що Росія покладає на західні країни відповідальність за те, що "на Донбас досі не настав мир".

"Росія вкрай негативно ставиться до постачання Україні Вашингтоном важких озброєнь, включаючи РСЗВ, і ця позиція доноситься до США", — цитує заступник глави МЗС видання.

За словами Рябкова, США та "їхні підспівали" не можуть диктувати свої правила на багатьох міжнародних майданчиках, тому Росію нібито "неможливо ізолювати".

Також він наголосив, що країна-агресор нібито "заперечує саму ідеологію застосування ядерної зброї" водночас як "США її дотримуються".

"Москва сподівається, що Заходу вистачить розуму не застосовувати ядерну зброю в Україні", — сказав російський дипломат.

Окрім того, заступник глави МЗС також зазначив, що Росія поставить крапку у війні в Україні "там, де потрібно Москві", і "намертво стоятиме на своїх позиціях".

Нагадаємо, з новою агресивною заявою виступив колишній президент і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Зокрема, він сказав, що за два роки України вже може не існувати на карті світу.

Раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков наголосив, що постачання Україні РСЗВ HIMARS можуть призвести до зіткнення Росії та США. Російські політологи розцінили таку заяву, як готовність завдати удару по території США з підводних човнів, що знаходяться на чергуванні в Атлантичному океані.