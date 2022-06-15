На $4,6 млрд: в посольстве США посчитали, какое вооружение уже получила Украина

По информации диппредставительства, Соединенные Штаты передали Киеву более 26 тысяч Javelin и других противотанковых систем, 1,4 тысяч зенитных систем Stinger и 108 гаубиц.

С начала полномасштабного военного вторжения России США передали Украине вооружение на $4,6 млрд. Об этом сообщается в Twitter Посольства США в Украине со ссылкой на Миссию США при НАТО.

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Как уточняет диппредставительство, за это время президент США Джо Байден официально объявил об одиннадцати траншах военной поддержки.

"И каждый пакет помощи включает то, что нужно украинцам для защиты своей страны", — подчеркивают в посольстве.

Как следует из опубликованной на странице инфографики, Соединенные Штаты передали Киеву:

26,5 тыс. систем Javelin и других противотанковых систем,

1,4 тыс. зенитных систем Stinger,

108 гаубиц,

220 тыс. артиллерийских снарядов,

50 млн патронов,

75 тыс. комплектов бронежилетов и касок,

высокомобильные артиллерийские ракетные системы,

сотни бронированных многоцелевых машин,

беспилотные воздушные системы,

беспилотные судна береговой охраны,

контрбатарейные, контрминометные и воздушные наблюдательные радары,

вертолеты.

Напомним, СМИ сравнили реальные поставки оружия с запросами Украины. Так, украинская армия нуждается в тысячах единицах оружия, включая танки, гаубицы и дроны. Однако западные поставки не покрыли всех нужд ВСУ.

Ранее Михаил Подоляк озвучивал потребности ВСУ в вооружении для достижения паритета с войсками РФ.