На $4,6 млрд: у посольстві США порахували, яке озброєння вже отримала Україна

За інформацією диппредставництва, Сполучені Штати передали Києву понад 26 тисяч Javelin та інших протитанкових систем, 1,4 тисячі зенітних систем Stinger та 108 гаубиць.

З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії США передали Україні озброєння на $4,6 млрд. Про це повідомляється в Twitter Посольства США в Україні із посиланням на Місію США при НАТО.

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Як уточнює диппредставництво, за цей час президент США Джо Байден офіційно оголосив про одинадцять траншів військової підтримки.

"І кожен пакет допомоги включає те, що потрібно українцям для захисту своєї країни", — наголошують у посольстві.

Як випливає із опублікованої на сторінці інфографіки, Сполучені Штати передали Києву:

26,5 тис. систем Javelin та інших протитанкових систем,

1,4 тис. зенітних систем Stinger,

108 гаубиць,

220 тис. артилерійських снарядів,

50 млн набоїв,

75 тис. комплектів бронежилетів та касок,

високомобільні артилерійські ракетні системи,

сотні броньованих багатоцільових машин,

безпілотні повітряні системи,

безпілотні судна берегової охорони,

контрбатарейні, контрмінометні та повітряні наглядові радари,

вертольоти.

Нагадаємо, ЗМІ порівняли реальні поставки зброї із запитами України. Так, українська армія потребує тисяч одиниць зброї, включаючи танки, гаубиці та дрони. Проте західні постачання не покрили всіх потреб ЗСУ.

Раніше Михайло Подоляк озвучував потреби ЗСУ у озброєнні для досягнення паритету з військами РФ.