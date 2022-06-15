Маленький человек с большими комплексами: Подоляк ответил Медведеву на фразу об Украине

Советник главы ОП уточнил, что Украина была, есть и будет. А вот где будет замглавы Совбеза РФ через два года – неизвестно.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на высказывание заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об исчезновении Украины с карты мира в ближайшие два года. "Украина была, есть и будет", — написал украинский политик у себя в Twitter.

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По словам Подоляка, Медведев — это лишь "маленький человек с большими комплексами", для которого единственная возможность привлечь к себе внимание и самоутвердиться — "брызнуть ядом в сторону Украины" или угрожать миру.

"Если бы российский империализм имел лицо, то это был бы Медведев", — подчеркнул советник.

При этом он отметил, что вопрос в том, где будет сам бывший президент РФ через два года.

Напомним, бывший президент и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня выступил с новым агрессивным заявлением, заявив, что через два года Украины уже может не существовать на карте мира. Таким образом российский политик отреагировал на новости о том, что Украина ведет переговоры с США о поставках сжиженного природного газа по программе ленд-лиза с оплатой через два года.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия возлагает на Запад ответственность за отсутствие мира на Донбассе.