Маленька людина з великими комплексами: Подоляк відповів Медведєву на фраз у про Україну

Радник голови ОП уточнив, що Україна була, є та буде. А ось де буде заступник голови Ради безпеки РФ через два роки — невідомо.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на висловлювання заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про зникнення України з карти світу протягом найближчих двох років. "Україна була, є і буде", — написав український політик у себе у Twitter.

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За словами Подоляка, Медведєв — це лише "маленька людина з великими комплексами", для якої єдина можливість привернути до себе увагу та самоствердитись — "бризнути отрутою у бік України" або загрожувати світові.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, то це був би Медведєв", — наголосив радник.

При цьому він зазначив, що питання у тому, де буде сам колишній президент РФ через два роки.

Нагадаємо, колишній президент і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв сьогодні виступив із новою агресивною заявою, заявивши, що через два роки України вже може не існувати на карті світу. Так, російський політик відреагував на новини про те, що Україна веде переговори зі США про постачання зрідженого природного газу за програмою ленд-лізу з оплатою через два роки.

Раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія покладає на Захід відповідальність за відсутність миру на Донеччині.