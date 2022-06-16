Мобилизация в Украине: подпадают ли под призыв в армию женщины

Из-за российского вторжения, в нашей стране уже четвертый месяц идет мобилизация. Фокус разобрался, коснется ли она женщин.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Украине уже четвертый месяц идет полномасштабная война с Россией. За это время мобилизировали сотни тысяч человек. Фокус в статье "Отсрочка, бронирование и "белый" билет. Все, что нужно знать о мобилизации в Украине" собрал ответы на самые частые вопросы, связанные с призывом.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно украинскому законодательству, под мобилизацию подпадают все мужчины возрастом от 18 до 60 лет. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что вопрос о мобилизации женщин в армию не стоит.

Законы Украины не предусматривают мобилизации женщин, однако при этом они вправе добровольно вступить в ряды украинской армии для защиты страны.

Отметим, что информацию о том, что в Украине якобы будут мобилизировать женщин начали распространять российские СМИ и телеграм-каналы. Маляр назвала эти сообщения очередным российским фейком.

Полная версия статьи с ответами на другие вопросы доступна по ссылке.