Мобілізація в Україні: чи підпадають під призов в армію жінки

Через російське вторгнення, в нашій країні вже четвертий місяць триває мобілізація. Фокус розібрався, чи торкнеться вона жінок.

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В Україні вже четвертий місяць триває повномасштабна війна з Росією. За цей час мобілізували сотні тисяч осіб. Фокус у статті "Відстрочка, бронювання та "білий" квиток. Все, що потрібно знати про мобілізацію в Україні" зібрав відповіді на найчастіші питання, пов'язані з призовом.

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Згідно з українським законодавством, під мобілізацію підпадають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що питання про мобілізацію жінок в армію не стоїть.

Закони України не передбачають мобілізації жінок, проте водночас вони мають право добровільно вступити до лав української армії для захисту країни.

Зазначимо, що інформацію про те, що в Україні нібито мобілізуватимуть жінок, почали поширювати російські ЗМІ та телеграм-канали. Маляр назвала ці повідомлення черговим російським фейком.

Повна версія статті з відповідями на інші питання доступна за посиланням.